Apple und die Emmy Awards: 52 Nominierungen – allein 20 für Ted Lasso

Wie in jedem Jahr stehen auch 2022 wieder die Emmy Awards, die US-amerikanische Auszeichnung für TV-Filme und -Serien, an. In diesem Jahr konnte Apple rekordverdächtige 52 Emmy Award-Nominierungen einheimsen, darunter die beliebte Apple TV+-Serie „Ted Lasso“ als meistnominierte Comedy-Serie. Ganze 20 Nominierungen konnte die Sportserie um den Fussballtrainer Ted und seine englische Mannschaft einheimsen.

„Im zweiten Jahr in Folge hat Apple TV+ heute mit 52 Emmy Award Nominierungen für 13 Titel Rekorde gebrochen, darunter Outstanding Drama Series, Outstanding Comedy Series, Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special, Lead Actress in a Drama Series, Lead Actor in a Drama Series, und Lead Actor in a Comedy Series. In den weniger als drei Jahren seit dem weltweiten Start von Apple TV+ ist die Gesamtzahl der Emmy Award Nominierungen im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 40 Prozent gestiegen.“

So berichtet Apple über die just bekanntgegebenen Nominierungen. Neben dem Flaggschiff „Ted Lasso“ mit seinen 20 Nominierungen konnte auch die Serie „Severance“ ihren ersten Auftritt bei den Emmys verbuchen und sorgte gleich für 14 Nominierungen, darunter die erste in der Kategorie Outstanding Drama Series für Apple TV+. Zu den weiteren Titeln mit Nominierungen gehören „Schmigadoon!“ (4), „The Morning Show“ (3), „The Problem with Jon Stewart“ (2), „Foundation“ (2), „Pachinko“ (1), „See“ (1), „Lisey’s Story“ (1), „Central Park“ (1), „They Call Me Magic“ (1), „Carpool Karaoke: The Series“ (1) und „Everyone but Jon Hamm“ (1).

Die Gewinner der 74. Emmy Awards werden am 12. September 2022 im Rahmen einer Fernsehverleihung bekannt gegeben. Alle hier erwähnten Titel können derzeit bei Apple TV+ gestreamt werden. Dazu ist ein Abo für den Videostreaming-Dienst erforderlich, das zunächst sieben Tage lang kostenlos ausprobiert werden kann und im Anschluss 4,99 Euro/Monat kostet. Es ist auch in den Apple One-Abonnements enthalten, die ab 14,95 Euro/Monat zu haben sind.

Fotos: Apple.