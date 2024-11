Belkin: Kopfband, Reisetasche und Batteriehalter als neues Zubehör für die Apple Vision Pro

Belkin und Apple sind gute Partner und ab sofort könnt ihr euch neues Zubehör für die Apple Vision Pro sichern. Mit dabei ist ein ergonomisches und verstellbares Kopfband für Apples Solo Band, eine Reisetasche in der Farbe Grau sowie ein Batteriehalter für den Akku der Apple Vision Pro.

Belkin Kopfband für Apple Vision Pro

Für 54,95 Euro gibt es ein neues Kopfband von Belkin, das nur zusammen mit dem Solo Band der Apple Vision Pro genutzt werden kann. Belkins Band bietet verstärkte Nähte, einen sicheren Verriegelungsmechanismus und zusätzliche Stabilisierungspunkte, damit sich das Gewicht der Apple Vision Pro gleichmäßig verteilt. Gleichzeitig lässt sich der Riemen für eine präzise Passform anpassen.

Belkin Travel Bag in Grau

Wenn euch Apples Reisetasche in Weiß nicht gefällt, könnt ihr jetzt für 119,95 Euro zum neuen Belkin Travel Bag greifen. Die Tasche bietet passende Staufächer für die Apple Vision Pro und dessen Zubehör und schützt die Brille unterwegs. Mit dabei ist ein spezielles Linsenpolster, das sich nach unten klappen lässt und kann bei bei Bedarf dank Magnetverschluss an der Rückseite der Tasche befestigt werden. Darüber hinaus ist auch ein verstecktes Fach für einen AirTag mit dabei, damit ihr die Reisetasche in Wo ist? tracken könnt.

Belkin Batteriehalter für 59,95 Euro

Ohne Akku geht bei der Apple Vision Pro nichts. Wenn ihr den Akku nicht einfach in die Tasche stecken oder auf den Tisch legen wollt, könnt ihr den neuen Belkin Batteriehalter benutzen. Der neue Halter von Belkin ermöglicht ein freihändiges Erlebnis, da man den Halter mit einem Clip zum Beispiel am Gürtel befestigen kann. Es gibt aber auch einen Kreuz­trageriemen, wenn man kein Gürtel oder Bund nutzen kann.

Jetzt bei Apple kaufen

Das neue Zubehör für die Apple Vision Pro verkauft Apple im Apple Online Store. Die Preise sind typisch für Belkin, hier muss man einfach etwas mehr Geld investieren.