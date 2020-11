Corona-Warn-App: Diese Updates sollen bis März 2021 noch kommen

Die deutsche Corona-Warn-App (App Store-Link), die von der Telekom und SAP entwickelt wurde, verzeichnet bisher mehr als 21 Millionen Downloads auf Android- und iOS-Geräte. Gerade aktuell hilft sie den überlasteten Gesundheitsämtern dabei, die Kontaktverfolgung anzugehen, und warnt Nutzer vor entstandenen Risikobegegnungen mit Coronavirus-Infizierten.

Bis zum nächsten Jahr soll sich die Corona-Warn-App noch weiterentwickeln, wie aus einem Bericht des Magazins Business Insider hervorgeht. Letzterem liegen laut eigener Aussage „vertrauliche Projektpläne der Firmen Telekom und SAP vor […]. Aus ihnen geht hervor: Bis März 2021 soll die App für Nutzer deutlich verbessert werden.“

Einer der Kritikpunkte der Corona-Warn-App, die fehlende Bereitschaft, ein positives Testergebnis über die App zu teilen, soll in den kommenden Wochen angegangen werden. „Zu Ende November (Kalenderwoche 48) ist deshalb ein Update mit einer Erinnerungsfunktion geplant“, berichtet Business Insider. „Durch sie werden Nutzer dann wiederholt dazu aufgefordert, ihr positives Testergebnis anonym zu teilen.“ Laut Artikel würden nur 60 Prozent der App-User ihr Testergebnis über die Anwendung teilen und so andere Nutzer warnen. Auch das Aktualisierungs-Intervall, das aktuell einmal pro Tag einen Datenabgleich vornimmt, soll verbessert werden: In Version 1.7 der Corona-Warn-App, das Ende November erscheinen wird, soll der Datenaustausch mehrfach pro Tag erfolgen. So können Nutzer noch schneller vor Risikobegegnungen gewarnt werden.

Bequemes Einchecken in Restaurants per QR-Code

Ein weiteres aktuelles Problem der Corona-Warn-App ist die fehlende Einordnung von Risikokontakten. Auch meine App zeigt seit dem Wochenende einen Risikokontakt an, allerdings mit geringem Risiko, bei dem nichts weiter unternommen werden muss. An welchem Tag und zu welcher Uhrzeit diese Begegnung erfolgt ist, wird in der App nicht angezeigt. Auch an dieser Stelle wollen die Entwickler tätig werden, allerdings erst mit Version 1.10, die mutmaßlich im Februar 2021 erscheinen wird. In v1.10 „bekommen Nutzer eine Historie mit Risiko-Begegnungen angezeigt, so dass sie nachvollziehen können, wann genau es zu einer Infektion gekommen sein könnte“, so Business Insider. „Ergänzend dazu soll mit dem gleichen System-Update ein Kontakttagebuch in die App integriert werden, um die Nachverfolgung von Begegnungen im Fall eines positiven Testergebnisses zu verbessern.“

Mit der gleichen Version planen die Entwickler, auch die Kontaktverfolgung in der Gastronomie über „Links zu externen Dienstleistungsangeboten“ zu vereinfachen. So sollen sich Besucher eines Restaurants über das Scannen eines QR-Codes schnell und einfach über die Corona-Warn-App einchecken können. Ein Ausfüllen der Kontaktdaten in einer Liste ist dann nicht mehr notwendig. In Version 1.8 (Release vsl. in der zweiten Dezember-Woche) ist zudem eine Integration von App- und Pandemie-Statistiken in die Corona-Warn-App angedacht. Die Updates sollen darüber hinaus technische Verbesserungen und weitere Lokalisierungen, darunter ins Französische, Russische und Arabische, mit sich bringen. Gerade mit den aktuell steigenden Fallzahlen könnte sich die Corona-Warn-App als wichtiges Instrument der Kontaktverfolgung beweisen. Wir wünschen euch auf jeden Fall, dass ihr gut durch die nächsten Wochen kommt – seid umsichtig und bleibt gesund!