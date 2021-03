Cozy Grove diese Woche neu bei Apple Arcade

Die Zutaten für die aktuelle Neuerscheinung auf Apple Arcade könnten verrückter nicht sein. Cozy Grove (App Store-Link) kann ab sofort von allen Abonnenten von Apple Arcade kostenlos auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV geladen werden und verspricht Spielspaß, der über Monate anhält.

Die Geschichte von Cozy Grove klingt ein wenig verrückt. In dem Sim-Spiel über das Campen auf einer sich stets wandelnden Spukinsel gehört man zu den Geistfindern und streift jeden Tag durch den Wald der Insel, wo er neue versteckte Geheimnisse entdeckt und den Geistern der Region zur letzten Ruhe verhilft.

Was ich tatsächlich beeindruckend schön finde, das ist die Aufmachung des Spiels. In Cozy Grove kommt man in den Genuss von handgezeichneten Landschaften, die sich sogar dynamisch verändern. So blüht die Umgebung beispielsweise auf, wenn man einem Geist geholfen hat.

Außerdem geben uns die Entwickler die folgenden Infos mit auf den Weg:

Dutzende unvergessliche Charaktere und Geister, die du treffen und mit denen du Freundschaft schließen kannst.

Jeder Geist hat eine einzigartige, umfangreiche Geschichte, die du mit der Zeit aufdecken kannst.

Sammle Geistertiere, stelle Dekos her, gehe Angeln und erlebe noch viele weitere Abenteuer!

Ein Spielspaß, der Monate anhält, während du die Geschichte weiterspielst, die Insel verschönerst und viele weitere Entdeckungen machen kannst.

Weitere Eindrücke zum Spiel erhaltet ihr im folgenden Trailer und natürlich auf Apple Arcade. Ich habe schon herein geschnuppert und muss definitiv sagen, dass man sich für den Start in das Spiel ein paar Minuten Ruhe nehmen muss. Gleichzeitig bin ich aber schon jetzt gespannt, wie die Geschichte von Cozy Grove weitergeht.