Datenschutzstreit mit Facebook: Zuckerberg will Apple „Schmerzen zufügen“

Tim Cook und Mark Zuckerberg, die beiden CEOs von Apple und Facebook, werden wohl in diesem Leben keine Freunde mehr werden. Im andauernden Streit um Datenschutzbelange zwischen den beiden Tech-Konzernen hat Facebook-Chef nun erneut verbal ausgeteilt. Laut eines Berichts des Wall Street Journals soll sich Mark Zuckerberg gegenüber Kollegen mit den Worten „Wir müssen ihnen Schmerzen zufügen“ in Bezug auf Apple geäußert haben.

Diese drastische Äußerung markiert eine weitere Eskalationsstufe im Datenschutzstreit zwischen den beiden großen Konzernen. Ein Mittel von Zuckerberg soll eine bevorstehende Kartellklage gegen Apple sein (via The Information), in der ein Marktmissbrauch von Apple behandelt werden soll – Apple soll die eigenen Dienste bevorzugen. Im Fokus steht dabei vor allem Apples Messenger-Dienst iMessage, der von den für den App Store geltenden Regularien, beispielsweise für In-App-Käufe und Neuerungen beim Datenschutz, ausgeschlossen sei. Zudem plant Facebook, Apple auch im Hardware-Bereich Konkurrenz zu machen: Laut Information des Magazins The Information arbeitet der Konzern an einer eigenen Smartwatch.

Neuerungen beim Datenschutz wurden bereits mit den letzten iOS 14-Versionen implementiert und von Apple kontinuierlich erweitert. Neben angezeigten Informationen zum App-Tracking im App Store sollen iOS-Nutzer bald auch die Möglichkeit erhalten, mittels eines Pop-Ups den von Apps geforderten Zugriff auf die Werbe-ID zu unterbinden. Verständlicherweise sorgt dieser Schritt bei Facebook, das einen Großteil seiner Einnahmen aus (Werbe-)Daten bezieht, für Unmut. Tim Cook hatte kürzlich in einer Rede im Rahmen der europäischen CPDP-Konferenz gar Reformen für Firmen, die mit Daten Geld verdienen, eingefordert und dabei Facebook indirekt angegriffen.

Apple für Zuckerberg „einer unserer größten Konkurrenten“

Erst kürzlich hatte der Facebook-CEO nach der Vorstellung der Quartalszahlen in einem Analysten-Gespräch Apple als „einen unserer größten Konkurrenten“ bezeichnet und Apple vorgeworfen, die gesamte Wirtschaft auszubremsen. „Apple mag behaupten, dass sie es tun, um den Leuten zu helfen – aber ihre Schritte folgen klar ihren Wettbewerbsinteressen“, so Zuckerberg.

So geht der Streit Apple vs Facebook in eine weitere unschöne Runde. Bereits im Jahr 2018 waren die beiden CEOs Cook und Zuckerberg im Rahmen des Cambridge Analytica-Datenskandals von Facebook aneinandergeraten. Tim Cook schoss scharf gegen Facebook und erklärte seinerzeit, auch Apple verfüge über zahlreiche Kundendaten, würde diese aber nicht zum Geld verdienen verwenden. Sinngemäß konterte Mark Zuckerberg, Apple sei eine Marke für Reiche und nannte Cooks Äußerungen „oberflächlich“ und „nicht wahrheitsgemäß“. Wie es die aktuellen Entwicklungen vermuten lassen, ist der fortwährende Schlagabtausch der beiden CEOs noch lange nicht beendet.