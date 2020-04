Die Top-Themen der Woche: Face ID mit Maske & Unterhaltungsprogramm für euch

Die nächste Woche mit Kontaktsperre ist vorbei und ehrlich gesagt war ich noch nie zu froh, einen kleinen Garten zu haben. Ich möchte mir nicht vorstellen, wie hart das Leben für einige von euch aktuell ist – zumal ja irgendwie noch gar kein echter Lichtblick in Sicht ist. Bleibt stark, bleibt gesund und denkt auf jeden Fall positiv.

Falls ihr tatsächlich auf eine Atemschutzmaske angewiesen seid, gleichzeitig aber auch euer iPhone nutzen müsst, haben wir in diesem Artikel eine kleine Erklärung, wie man Face ID dazu bringt, das Gesicht auch mit Maske zu scannen. Vielleicht ist das in der aktuellen Situation ja tatsächlich hilfreich für euch.

Auch für das Unterhaltungsprogramm wird in dieser Woche wieder einiges getan. Aktuell könnt ihr beispielsweise bei Amazon aus 300 verschiedenen Filmen wählen und diese für jeweils 99 Cent ausleihen. Neben zahlreichen Klassikern und Evergreens sind auch ein paar neue Titel mit dabei. Falls ihr lieber Fernsehen schauen möchtet, das aber auch auf iPhone, iPad oder Apple TV möglich sein soll, schaut euch doch mal den TV-Streaming-Dienst Waipu.tv an. Den gibt es aktuell drei Monate kostenlos.

Und nicht zu vergessen am heutigen Sonntag: Unser Foto-Wettbewerb. Er geht heute in die heiße Phase, die letzten Einsendungen müssen bis 23:59 Uhr in unserem Postfach eintrudeln. Alle Infos zum Foto-Wettbewerb haben wir hier für euch gesammelt. Ab morgen Abend dürft ihr dann aus den zehn Finalisten euren Sieger küren.

Alle Top-Themen der Woche im Überblick