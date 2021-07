Diese magnetische Powerbank für gut 30 Euro ist eine Mogelpackung

Vor zwei Tagen hat Apple seine MagSafe Powerbank offiziell vorgestellt, 109 Euro kostet das gute Stück und ist damit alles andere als günstig. Wir sind schon gespannt, welchen Eindruck die offizielle Lösung in der Praxis machen wird, gleichzeitig wollen wir aber auch günstige Alternativen im Blick behalten. Auf Amazon sind wir auf eine magnetische Powerbank eines asiatischen Anbieters gestoßen.

Das Modell ist in zwei verschiedenen Farben erhältlich und kostet gerade einmal etwas mehr als 30 Euro. Zudem soll es eine Kapazität von 5.000 mAh bieten, das ist theoretisch mehr als genug, um ein iPhone voll aufladen zu können. Gleichzeitig wirkt der magnetische Akku im Vergleich zur Konkurrenz von Xlayer oder Anker äußerst kompakt. Grund genug, eine Bestellung zu riskieren.

Bereits bei einem Blick auf die Beschreibung mussten wir aber mehr als Schmunzeln. Solche Übersetzungen sind meiner Überzeugung nach nicht mal mit Google Translate zu erklären, aber schaut doch am besten einfach mal selbst:

Um das magnetische Saugladegerät sicherer zu machen, haben wir dem Produkt 30 Eisbohrkerne hinzugefügt und die kabellose Ladeleistung um 15 W bis 7,5 W reduziert, wodurch das Heizproblem des magnetischen Saugladegeräts verringert und das Batterie stabiler.

Angegebene Kapazität wird bei weitem nicht erreicht

Was direkt nach dem Auspacken auffällt: So kompakt, wie es auf den Produktbildern den Anschein macht, ist die Powerbank auf einmal nicht mehr. Im Vergleich mit dem echten Produkt ist es ganz deutlich zu erkennen, dass die Abbildungen des Verkäufers eine deutlich dünnere Powerbank zeigen. Zudem sind auf den Produktbildern die ganzen Aufdrucke wegretuschiert.

Der größte Witz ist allerdings die angegebene Kapazität. 5.000 mAh oder 18,5 Wh sind angegeben. Das sollte selbst bei etwas Verlust durch das drahtlose Aufladen genügen, um mein iPhone 12 Pro mit seinen knapp 11 Wh problemlos komplett aufladen zu können. In der Praxis sieht es etwas anders aus. Mangels vollem iPhone-Akku habe ich heute morgen mein 11 Zoll iPad Pro per USB an die kleine Powerbank angeschlossen. Der 28,65 Wattstunden fassende Akku sollte zumindest um und 60 Prozent geladen werden können – allerdings war schon nach rund 33 Prozent Schluss.

Die vom Hersteller angegebene Kapazität von 5.000 mAh kann also vorne und hinten nicht stimmen. Das ist auch wenig verwunderlich, immerhin ist diese magnetische Powerbank deutlich kleiner als die Konkurrenten von Anker und Xlayer.