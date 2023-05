EcoFlow PowerStream: Neues Balkonkraftwerk mit Speicher im Detail

Erst in der vergangenen Woche haben wir euch mit Zendure SolarFlow eine Speicher-Erweiterung für bestehende Balkonkraftwerke vorgestellt. Es war auch schon bekannt, dass mit EcoFlow ein weiteres Unternehmen eine eigene Lösung präsentieren möchte. Der Marktstart soll zwar erst am 31. Mai erfolgen und es gibt auch noch keine Details zu den Preisen, dafür aber viele weitere Informationen rund um die Funktionsweise von EcoFlow PowerStream.

Das Paket von EcoFlow besteht aus vier verschiedenen Haupt-Komponenten: Solar-Panel, Mikrowechselrichter, Powerstation und Smart Plug. Wie genau diese einzelnen Teile miteinander kombiniert und welche Funktionen geboten werden, das wollen wir euch in diesem Artikel erstmals erklären.

Der Aufbau des EcoFlow PowerStream Balkonkraftwerks

Im Gegensatz zu den meisten anderen Komplett-Paketen hat EcoFlow einen etwas anderen Ansatz gewählt. Es ist keine Außensteckdose notwendig, stattdessen gibt es eine spezielle Kabeldurchführung für Fenster und Türen. Erst im Innenbereich werden die Solarpanels an den Mikrowechselrichter angeschlossen. Dieser hat aktuell eine Leistung von 600 Watt, soll später aber per Update auf 800 Watt hochgestuft werden können.

Vom Mikrowechselrichter aus gehen dann zwei Kabel ab: Eines führt wie gewohnt zur Steckdose und speist den Strom in der Hausnetz ein. Über den zweiten Ausgang kann eine Powerstation von EcoFlow an das PowerStream-System angeschlossen werden. So wird ein Stromspeicher von 1 bis 25 Kilowattstunden ermöglicht.

Zusätzlich umfasst EcoFlow PowerStream auf kleine Smart Plugs, die einfach zwischen Verbraucher und Steckdose eingesteckt werden können. Sie messen den Energiebedarf in Echtzeit und melden diesen drahtlos an den Wechselrichter, damit die entsprechende Leistung vom Akku freigegeben werden kann, falls die Solarenergie selbst nicht ausreicht.

Momentan bleiben noch einige Fragen offen

Noch vollkommen offen ist die Frage nach dem Preis des PowerStream-Systems, dazu gibt es von EcoFlow bisher nämlich keine Informationen. Ebenso offen ist, ob man lediglich das ganze Paket oder auch einzelne Komponenten kaufen kann, falls beispielsweise schon ein Balkonkraftwerk vorhanden ist.

Ebenso bleibt es abzuwarten, wie viele Einstellungen und Optionen die EcoFlow-App rund um das PowerStream-System bieten wird. Spätestens Ende des Monats dürfte es die ersten Infos zu den Preisen geben und auch bis zum ersten eigenen Eindruck wird es dann hoffentlich nicht mehr so lange dauern.