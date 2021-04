EU kündigt Vorgehen gegen Apple und den App Store an

Die EU-Kommission schaut Apple und dem App Store bereits seit nunmehr zwei Jahren genauer auf die Finger. Genauer gesagt handelt es sich um die Frage, ob die Geschäftsbedingungen des App Stores mit geltendem EU-Recht konform gehen. Einer der größten Kritiker Apples ist der schwedische Musikstreaming-Dienst Spotify, der Apple vorwirft, man würde sich durch die Provision bzw. Umsatzbeteiligung in Höhe von 30 Prozent im App Store unlautere Vorteile verschaffen.

Laut eines Berichts der Financial Times könnte es noch in dieser Woche ungemütlich für Apple werden: Margrethe Vestager, die EU-Wettbewerbschefin, wird bis „Ende dieser Woche“ öffentlich Anklage gegen Apple erheben, da befürchtet wird, dass die Regeln für Entwickler im App Store gegen geltendes EU-Recht verstoßen. Die Financial Times bezieht sich dabei auf mehrere Quellen, die über die Ankündigung informiert seien.

Auswirkungen auch auf Epic-Verfahren möglich

Der Kartellfall von Spotify ist einer von mehreren, die die Europäische Kommission im Juni letzten Jahres aufgrund von Apples Geschäftspraktiken im App Store eröffnet hat. Bisher ist noch nicht bekannt, welche Vorwürfe die EU-Kommission erhebt. Apple könnte aber unter anderem zur Zahlung einer Geldstrafe gezwungen werden, oder Änderungen am Geschäftsmodell des App Stores in Europa vorzunehmen, um so den Wettbewerb zu fördern. Apples Verbot, alternative Zahlungssysteme im App Store anzubieten, könnte möglicherweise bald der Vergangenheit angehören.

Die Entscheidung der EU-Kommission kommt für Apple zudem zu einem denkbar schlechten Zeitpunkt – denn bald beginnt auch das Verfahren zwischen Apple und den Fortnite-Entwicklern Epic Games. Auch hier waren die Geschäftsbedingungen im App Store Anstoß der gerichtlichen Auseinandersetzung: Epic hatte Zahlungen am App Store vorbeigeschleust, woraufhin Apple das Spiel Fortnite aus dem App Store warf. Sollte die EU-Kommission Apples App Store-Regularien für unzulässig erklären, hätte auch Epic im bevorstehenden Prozess einige bedeutende Argumente in der Hand.