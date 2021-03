Farm It: Dieses neue Spiel wurde dank Apple Arcade nicht versaut

Normalerweise wäre ein Spiel wie Farm It (App Store-Link) mit Diamanten, Wartezeiten und In-App-Käufen vollgestopft bis zum Abwinken. Ein Spiel für Gelegenheits-Gamer, das nur darauf abzielt, dass irgendwann doch ein wenig Geld für irgendein Extra ausgegeben wird. Glücklicherweise ist das bei Farm It nicht der Fall, denn das Spiel ist auf Apple Arcade erschienen. Das bedeutet für euch: Keine Werbung, keine In-App-Käufe. Stattdessen erwartet euch ein entspanntes Spielerlebnis.

„In diesem bezauberndem Farmspiel, schlüpfen Arcade-Gamer in die Rolle eines Farmers, in dem sie ihre eigene Farm errichten, betreiben und die Felder bestellen müssen. In kniffligen Mini-Spielen können Ressourcen erspielt werden um die Farm auszubauen und nach eigenen Wünschen zu dekorieren“, teilt uns das Team von Apple mit.

Ich habe mir Farm It heute Morgen direkt mal geladen und muss zumindest in zwei Punkten widersprechen. Die Mini-Spiele sind nicht wirklich knifflig und auch das versprochene „packende Gameplay“ aus der Beschreibung im App Store habe ich bisher nicht entdeckt.

Farm It ist wirklich ein Spiel für alle die, die einfach nur ein bisschen abschalten und daddeln möchten. Die sich keine Gedanken rund um irgendwelche Rätsel machen möchten. Kurz gesagt: Der Schwierigkeitsgrad von Farm It ist wirklich sehr einfach.

Im Mittelpunkt stehen kleine Mini-Spiele, in denen man ein Feld bewirtschaften und Ressourcen ernten muss. Mit diesen kann man dann Geld verdienen und im Anschluss das eigene Farmhaus verschönern. Ein wirkliches Ziel im Spiel konnte ich nicht erkennen. Trotzdem finde ich diese Neuerscheinung interessant, denn normalerweise sind mit Farm It vergleichbare Spiele aus dem App Store mit In-App-Käufen nur so vollgestopft.