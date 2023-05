Focus: Pomodoro-Zeitmanagement-App bekommt großes Update

Die Zeitmanagement-App Focus (App-Store-Link) feiert in dieser Woche ihr zehnjähriges Bestehen im App Store. Für die Entwickler war dies ein Anlass, der App einen neuen Anstrich zu verpassen und sie komplett neu in Swift und SwiftUI zu schreiben. Ab heute könnt ihr das große Update, das auch einige neue Features bereithält, herunterladen.

Funktionsumfang und Funktionsweise von Focus sind schnell erklärt: Ich kann in der App meine offenen ToDos eintragen, sie mit einem Fälligkeitsdatum versehen und bereits Schätzungen hinzufügen, wie viel Zeit (oder Zeitintervalle) ich für das Erledigen einer Aufgabe vermutlich brauchen werde. Starte ich die Arbeit an einer Aufgabe, kann ich den Focus-Timer aktivieren, der dann das vorgegebene Zeitintervall herunterzählt, in dem ich konzentriert arbeiten möchte. Nach Ablauf des Timers folgt ein Timer für eine kurze oder eine lange Pause. Habe ich für die Aufgabe mehrere Intervalle eingeplant, kann ich den nächsten Focus-Timer nach der Pause starten. Im Sperrbildschirm des iPhones sehe ich jederzeit, wie viele Minuten noch auf der Uhr sind.

Dank des neuen Updates kann ich anstehende Aufgaben nun in „Heute“, „Geplant“ und „Alle“ anzeigen lassen und die Aufgaben manuell sortieren, zum Beispiel nach Namen und Datum. Notizen zu den Aufgaben, Fälligkeitsdatum, Zeitbudget, und die Dauer der Focus-Intervalle sollen sich ebenfalls intuitiver anpassen können als in der Vorversion.

Die iPad- und die Mac-App wurden von Grund auf überarbeitet. Eine neue Sidebar, ein neues Dashboard und eine überarbeitete Einstellungen-Sektion sind mit dabei. Das Dashboard wurde dabei mit einer Kurzzusammenfassung aller wichtigen Informationen ausgestattet, die neben dem Timer angezeigt wird. Diese lässt sich außerdem individuell anpassen. So könnt ihr als Nutzer entscheiden, welche Inhalte in der Zusammenfassung dargestellt werden sollen: Deine Aufgaben für Heute, Statistikübersicht des aktuellen Tages, Kalenderansicht und Zitat für den Tag.

Mit Abo vollen Funktionsumfang nutzen

Um das Update laden zu können, braucht ihr mindestens iOS 16 bzw. macOS 13.3. Die App verfügt über eine deutsche Sprachversion und funktioniert auf allen Geräten, inklusive der Apple Watch. Für die Nutzung des vollen Funktionsumfangs ist allerdings ein Abo erforderlich, das mit 8,49 Euro pro Monat bzw. 29,99 Euro jährlich zu Buche schlägt. Den Preis für das Monatsabo finde ich tatsächlich sehr hoch. Da würde ich mir zweimal überlegen, ob sich die App für mich lohnt.