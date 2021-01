Gemini 2: Großes Update des Dienstprogramms mit Echtzeit-Duplikat-Monitor

Auf dem Mac können sich im Verlauf der Zeit einige Duplikate ansammeln, seien es Audio-, Video-, Foto- oder Dokument-Dateien. Mit der macOS-App Gemini 2 können diese zuverlässig aufgespürt und von der Festplatte gelöscht werden, um so wertvollen Speicherplatz freizugeben und den Mac wieder zügiger laufen zu lassen.

Die Entwickler von MacPaw haben nun ein größeres Update für ihr beliebtes Mac-Dienstprogramm veröffentlicht, das Nutzern ab sofort sogar ein Duplikat-Monitoring in Echtzeit ermöglicht. In der jetzt im Mac App Store erhältlichen Version 2.8.0 von Gemini 2 (Mac App Store-Link) ist ein sogenannter „Duplicates Monitor“ enthalten, der „Ordner oder Datenträger, die Sie gerade bereinigt haben, überwacht, und Sie benachrichtigt, wenn ein neues Duplikat angezeigt wird“. So berichten die Entwickler im Changelog von Gemini 2 im Mac App Store.

„Der Duplikat-Monitor erkennt identische Dateien, einschließlich Bilder, Videos, Dokumente und sogar Audiodateien. Wenn ein Duplikat erstellt wird, benachrichtigt die App die Benutzer sofort und bietet Optionen zum Entfernen der unerwünschten Kopie, zum Ignorieren oder zum Anzeigen der Details in der Gemini 2-App. Wenn ein Benutzer die Warnung überspringt, kann er jederzeit zu den letzten drei Instanzen zurückkehren, in denen Duplikate in der Gemini 2-App erstellt wurden.“

Der Duplikat-Monitor ist als kostenloses Update für Bestandskunden von Gemini 2 verfügbar und zeigt sich als kleine App in der Menüleiste des Macs. Dort läuft die Anwendung im Hintergrund, wenn der Mac gestartet wird und hält automatisch nach Duplikaten in den Ordnern Ausschau, in denen bereits mit Gemini 2 aufgeräumt wurde. Nutzer können auch manuell Dateipfade und Ordner auswählen, in denen sie den Monitor einsetzen möchten und zwischen einem hellen und dunklen Design wählen.

Gemini 2 ist ein kostenloser Download und kann ab macOS 10.10 oder neuer genutzt werden. Einzellizenzen für die Vollversion sind für 20,99 Euro/Jahr per In-App-Kauf im Mac App Store erhältlich, auf der Website von MacPaw kann auch ein Einzelkauf für einen Mac für 44,95 Euro erfolgen. Alternativ ist die Anwendung auch in der macOS-App-Sammlung SetApp enthalten.