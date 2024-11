Google Maps: Bald als Standard-Navigations-App in der EU einstellbar

Auch wenn Apple bisher schon einige von der Europäischen Kommission im Rahmen des Digital Markets Act (DMA) geforderten Funktionen in iOS und iPadOS integriert hat, streitet man sich weiterhin mit der EU um die Einhaltung zusätzlicher Vorschriften. In einem kürzlich von Apple veröffentlichten Dokument hat man nun angekündigt, dass es bald möglich sein wird, Standard-Apps für Navigation und Übersetzungen festzulegen.

Mit dieser Möglichkeit wird es Nutzern und Nutzerinnen bald auch ermöglicht, beispielsweise Google Maps als Standard-App zur Navigation nutzen zu können. Im von Apple am letzten Freitag vorgestellten Update zur Einhaltung des DMA in der EU konzentriert man sich zwar primär auf die bereits ergriffenen Maßnahmen, um den DMA einzuhalten, allerdings findet sich in dem Dokument auch folgender Satz:

“Im Frühjahr 2025 wird Apple Unterstützung für die Einstellung von Standardeinstellungen für Navigations-Apps und Übersetzungen hinzufügen.“

Auch wenn sich Apple Maps in den vergangenen Jahren stetig weiterentwickelt hat und mit weiteren Funktionen ausgestattet wurde, nutzt ein nicht unerheblicher Anteil der Apple-User aus verschiedenen Gründen weiterhin gerne Google Maps. Gerade in Europa hinkt Apple Maps hinsichtlich der Navigations-Features, Kartenansichten und Points of Interest der Konkurrenz von Google noch immer deutlich hinterher, so dass schon häufiger die Forderung auftauchte, Google Maps als Standard-App zur Navigation einrichten zu können.

Auch die Option, eigene Standards für Übersetzungs-Apps festlegen zu können, ist ein großes Plus: Hier könnten Drittanbieter-Anwendungen wie Google Translate oder DeepL zum Einsatz kommen. Schaut man sich die von Apple geteilte Information zum Release dieser Funktionen an („Frühjahr 2025“), ist davon auszugehen, dass die Neuerungen mit iOS 18.4, das voraussichtlich im April 2025 erscheinen wird, integriert werden. Etwas Geduld ist also noch gefragt, aber das gilt ja auch für Features wie Apple Intelligence.