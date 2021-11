Govee Glide Wall Lights: Mischung aus Philips Hue und Nanoleaf ausprobiert

Wenn man einen Blick auf die Verpackung der Govee Glide Wall Lights wirft, dann stellt man wenig überraschend fest: In Sachen Design hat sich hier jemand stark von Philips Hue inspirieren lassen. Und was die Funktionalität angeht, wird gleich noch eine Portion Nanoleaf mit in den Topf geworfen. Herausgekommen ist quasi eine günstige Version der LIFX Beam.

Anlässlich einer Black Friday Aktion wollen wir einen ersten Blick auf die Govee Glide Wall Lights, denn immerhin könnt ihr heute für 79,99 Euro zuschlagen. Das sind 20 Prozent unter dem regulären Preis und im Vergleich zu den beiden bekannten Marken aus dem ersten Absatz ein echtes Schnäppchen.

Govee Wall Lights können tolle Farbverläufe erzeugen

Was genau sind die Govee Glide Wall Lights? Es handelt sich um 30 Zentimeter lange LED-Module, wobei in dem Starter-Set deren sechs enthalten sind. Dazu gibt es noch einen 90 Grad Eckverbinder, die auch mit LEDs ausgestattet sind. Alle Module können mehrere Farben gleichzeitig anzeigen, was auch wie versprochen funktioniert.

Was aber schon kurz nach dem Auspacken auffällt: Die Materialqualität der Govee Glide Wall Lights ist höchstens durchschnittlich. Das Plastik fühlt sich nicht unbedingt hochwertig an, die Verbindungen wirken zerbrechlich. Zudem sind die Kontakte fest verbaut, so dass man den Eckverbinder nur „rechts herum“ verwenden kann. Das schränkt die möglichen Designs wirklich sehr ein.

Die Verbindung mit dem Smart Home stellen die Govee Glide Wall Lights über Bluetooth und WLAN her, zur Verwendung wird die Govee-App benötigt. Hier weiß ich wirklich nicht, was ich sagen soll. Die App wirkt auf mich absolut überladen, hinzu kommen absolut seltsame Bezeichnungen und Übersetzungen. Keine Frage: Man kann tolle Effekte und Animationen erstellen, selbst kreativ werden oder auf mitgelieferte Szenen zurückgreifen, aber der Weg dorthin macht nur bedingt Spaß.

Es gibt dann aber doch eine Sache, die mir in der App wirklich gut gefällt. So ist es schon toll gelöst, wie man die einzelnen Segmente manuell mit Farben ausstatten kann. Es ist sogar möglich, die Helligkeit der einzelnen Segmente einzustellen, das habe ich so noch bei keinem anderen Hersteller gesehen. Und auch die Darstellung der verschiedenen Farben geht absolut in Ordnung.

Was gibt es sonst noch zu entdecken? Eine Steuerung per Google Assistant oder Amazon Alexa ist kein Problem, auf HomeKit muss man leider verzichten.

Und so lassen mich die Govee Glide Wall Lights am Ende etwas ratlos zurück. Ich kann durchaus verstehen, dass nicht jeder 200 bis 300 Euro für Nanoleaf oder Philips Hue bezahlen will. Ich verstehe auch, dass man für ein Drittel des Preises Abstriche bei der Materialqualität machen muss. Was mir aber wirklich Kopfschmerzen bereitet, das ist die App. Hier habe ich das Gefühl, dass der Hersteller einfach so ziemlich alles integrieren wollte, was technisch machbar ist. Das ging aber ganz klar zu Lasten der Bedienung.