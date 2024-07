Govee: Neues Evangelion Gaming Wall Light mit Matter- und HomeKit-Support

Die Neon Genesis Evangelion-Reihe ist eine Anime-Serie, die erstmals im Jahr 1995 über die Fernsehbildschirme flimmerte. Sie gilt als eine der bedeutendsten Anime-Serien und inspirierte viele weitere Filme, Mangas und Videospiele. So ist es nicht verwunderlich, dass es nun eine Gaming Light-Reihe von Govee gibt, die sich am Evangelion-Universum orientiert.

Das neue Govee Evangelion Gaming Wall Light, so die komplette Bezeichnung der Neuerscheinung, ist ein mehrteiliges Set, das entweder in der Größe mit drei Teilen und einer Ecke, oder auch mit sechs Teilen und zwei Ecken erworben werden kann. Die LED-Gaming-Wandleuchten „stellen […] die EVA-01 und Kampfszenen des Animes akribisch nach und bringen eine spannende und immersive Gaming-Atmosphäre in Ihr Zimmer“, so Govee. Das sind die Features des neuen smarten LED-Lichts:

Exklusive Maßgeschneiderte RGBIC-Effekte: 8 Evangelion-Themen Lichteffekte der Govee LED Gaming Lights warten darauf, entdeckt zu werden und reproduzieren die Schlachten und berühmten Momente von Evangelion: New Theatrical Edition für eine authentische Kampfreise.

Futuristische zweischichtige Konstruktion: Die Govee Gaming Glide Wall Light kombiniert einen Lichtstreifen mit erhöhter Streuung und eine LED-Basis mit mechanisch transparenter Platte und erzeugt so doppelte Lichteffekte für ein ultimatives dreidimensionales Lichterlebnis.

Entdecke weitere personalisierbare Stile: Es gibt austauschbare Frontplatten, Anschlusszubehörpakete und zusätzliche Lichtsegmente, um Govee RGBIC LED Gaming Licht noch weiter zu personalisieren. Erstelle eigene exklusive Lichtstile und verwandele dein Zimmer in ein visuelles Fest.

Intelligente Sprach- und App-Steuerung: Die smarte Gaming LED Lampe ist kompatibel mit Matter zur Steuerung durch Drittanbieter, mit Alexa und Google Assistant zur einfachen freihändigen Sprachsteuerung und mit der Govee Home App zum schnellen Eingeben von Befehlen von überall.

Kompatibel ist das Govee Evangelion Gaming Wall Light mit Google Home, Apples HomeKit, Amazon Alexa, der Govee Home-App sowie dem neuen Smart Home-Standard Matter. In der Box des größeren Sets befinden sich sechs Lichtabschnitte, ein quadratischer sowie ein dreieckiger Anschluss, ein Netzteil, neun Verbindungsstücke, eine Steuerbox, ein Benutzerhandbuch, ein Reinigungstuch und auch eine EVA-Aktivierungskarte für spezielle Lichteffekte.

Das neue Govee Evangelion Gaming Wall Light kann in einem kleinen Set mit insgesamt vier Teilen für 119,99 Euro oder als größeres Set mit acht Teilen für 199,99 Euro ab sofort bei Amazon erworben werden. In der gleichen Produktreihe hat Govee zudem noch ein Gaming Lightbar-Set veröffentlicht, das zum Preis von 89,99 Euro bei Amazon zu haben ist.