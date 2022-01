Highlights der Woche: Echo Show 15, Musik-Streaming & mehr

Der Echo Show 15 ist schon seit einigen Monaten in den USA erhältlich und kann jetzt auch hierzulande für 249,99 Euro vorbestellt werden. Die Auslieferung erfolgt ab dem 17. Februar. Das in einer Bilderrahmen-Optik gehaltene Gadget ist mit einem 15,6 Zoll großen Display ausgestattet. So groß war bisher kein Alexa-Gerät. Der Echo Show 15 kann im Quer- oder Hochformat an der Wand befestigt oder auch mit einem separat erhältlichen Ständer aufgestellt werden. Ihr profitiert von einem personalisierten Startbildschirm, Widgets, Kalendereinträge und mehr.

Wir stellen vor: Echo Show 15 | 15,6-Zoll-Smart Display in Full HD, für ein organisiertes... Alexa zeigt richtig viele Dinge – Mit dem 15,6 Zoll (40 cm) großen 1080p-Smart Display in Full HD und der 5-MP-Kamera werden Unterhaltungsinhalte und Elemente für die Familienorganisation in...

Organisation auf einen Blick – Mit Alexa-Widgets wie Kalendern, persönlichen Haftnotizen, To-do-Listen, Einkaufslisten und Erinnerungen bleibt die gesamte Familie stets auf dem Laufenden.

Spotify ist mit einem Marktanteil von rund 31 Prozent klarer Marktführer. Apple Music ordnet sich mit 15 Prozent hinter Spotify ein und zählt circa 78 Millionen Abonnenten und Abonnentinnen. YouTube Music kommt zwar nur auf 8 Prozent, ist aber der Dienst, der am schnellsten wächst. Alle Zahlen und Details könnt ihr hier nachlesen.

