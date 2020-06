Hipstamatic: Retro-Kamera spendiert kostenlosen “Black Lives Matter”-Film

Die nach dem Tod des schwarzen US-Bürgers George Floyd durch einen Polizisten entfachte Rassismus- und Polizeigewalt-Diskussion wird mittlerweile weltweit mit dem Slogan “Black Lives Matter” umschrieben. Nicht nur Sportler und Prominente regen mit Aktionen zum Nachdenken über die gegenwärtige Situation an, auch tigtausende Demonstranten erheben auf der ganzen Welt ihre Stimme.

Die Entwickler der bekannten iOS-Retro-Kamera Hipstamatic (App Store-Link) haben nun ebenfalls reagiert und stellen allen Nutzern der App einen kostenlosen Retrofilm mit dem Titel “BLM-SHOUT!” zum Download zur Verfügung. Hipstamatic selbst kostet im App Store 3,49 Euro, ist für iPhones und iPads gleichermaßen geeignet, und kann über eine große Auswahl an Film- und Linsen-Packs per In-App-Kauf um zusätzliche Effekte erweitert werden. Für die Einrichtung auf dem Gerät benötigt der Nutzer 167 MB an freiem Speicher sowie iOS 10.0 oder neuer.

Zweite politisch inspirierte Aktion von Hipstamatic

Im Hauptmenü der Hipstamatic-App sollte der BLM-SHOUT!-Film in der Auswahl der verfügbaren neuen HipstaPaks gelistet und über einen Button zu downloaden sein. Im Anschluss lässt sich der Film mit beliebigen vorhandenen Filmen und Blitz-Effekten kombinieren. Das Besondere am BLM-SHOUT!: Neben einer verminderten Sättigung der Aufnahmen und einem hinzugefügten Vergröberungs-Effekt sowie abgeschnittenen Ecken werden auf dem jeweiligen Motiv auch Slogans der Black Lives Matter-Bewegung dargestellt. “Black Lives Matter”, “Enough”, “Power In Unity” oder “Love Kills Hate” sind dann in Großbuchstaben wie mit einem Textmarker geschrieben auf dem Foto zu finden.

Schon in der Vergangenheit hatte Hipstamatic sich politisch gezeigt und zur damaligen US-Wahl das “Rock the Vote Freepak” mit einem virtuellen Kameracase und zwei Retro-Filmen, RTV und RTV SHOUT!, herausgebracht. Auch letzterer Film verfügte über motivierende Slogans, die eigene Wahlstimme nicht verfallen zu lassen und wählen zu gehen.