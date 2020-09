Jetzt offiziell: Apple tauscht auch nur das Armband einer Apple Watch aus

Im Laufe der Woche konnte ich euch schildern, dass es nicht so einfach ist, an ein neues Armband zu kommen, wenn man es zusammen mit der Apple Watch bestellt hat. Zunächst lautete es im Dialog mit Apple: Das zu einer Apple Watch gehörende Armband kann nur zusammen mit der Apple Watch zurückgegeben oder umgetauscht werden. Bei den teils sehr langen Lieferzeiten nicht sonderlich praktisch.

Hinzu kam, dass Apple beim Verkaufsstart noch andere Hilfestellungen zur Auswahl der richtigen Größe gab, als es mittlerweile der Fall ist. Das führte dazu, das zahlreiche Nutzer ein etwas zu großes Solo Loop Band bestellt haben.

Mittlerweile lässt Apple über den Rückgabe-Bereich wissen, dass das Armband auch einzeln ausgetauscht werden kann. Dazu schreibt Apple: „Um das mit deinem Apple Watch Gehäuse mitgelieferte Armband auszutauschen, ruf 0800 2000 136 an“.

Da man insbesondere auf die Solo Loop Armband länger warten muss, hat sich Apple zudem einen recht netten Service einfallen lassen: Man bietet betroffenen Kunden ein anderes, schneller lieferbares Sport-Armband als Ersatz an. Dieses darf man, so die mir mitgeteilten Informationen an der Support-Hotline, sogar dauerhaft behalten.