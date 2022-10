Jony Ive: Als Produzent an neuem Apple TV+-Animationsfilm beteiligt

Apples ehemaliger Chefdesigner Jonathan „Jony“ Ive ist an einem neuen Projekt für Apple beteiligt – allerdings leider weder an einem Hardware-, noch an einem Software-Projekt. Ive agiert nämlich als ausführender Produzent für den bald erscheinenden Kurzfilm „The Boy, the Mole, the Fox, and the Horse“ („Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“), der an Weihnachten beim Videostreaming-Dienst Apple TV+ ausgestrahlt werden soll.

Der Kurzfilm nach dem gleichnamigen Bestseller von Charlie Mackesy erzählt die Geschichte einer Freundschaft, die sich zwischen den vier Figuren auf der Suche nach einem Zuhause für den Jungen entwickelt. Die Hauptrollen in dem animierten Film spielen Tom Hollander als der Maulwurf, Idris Elba als der Fuchs, Gabriel Byrne als das Pferd und der Newcomer Jude Coward Nicoll als der Junge. Die Regie führt Peter Baynton.

Interessanterweise wird Jonathan Ive neben Woody Harrelson, einem bekannten Freund des berühmten Apple-Designs, als ausführender Produzent genannt. Die Filmmusik stammt von der Komponistin Isobel Waller-Bridge und wird vom BBC Concert Orchestra unter der Leitung von Geoff Alexander eingespielt. In der Apple-Pressemitteilung heißt es zum Film:

„Eine Geschichte über Güte, Freundschaft, Mut und Hoffnung für Zuschauer jeden Alters in einem herzerwärmenden, klassisch animierten Film, der auf dem Buch „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ von Charlie Mackesy basiert. Die ergreifende und zu Herzen gehende Reise folgt der unwahrscheinlichen Freundschaft eines Jungen, eines Maulwurfs, eines Fuchses und eines Pferdes, die gemeinsam auf der Suche nach einem Zuhause sind.“

„Die Reise zur Verfilmung von ‚Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd‘ mit meinem unglaublich begabten Animationsteam war eine magische Reise“, sagt Autor Charlie Mackesy. „Ich hätte mir nie träumen lassen, dass es so weit kommen würde – aber es ist so bewegend zu denken, dass die Geschichte zu Weihnachten zu sehen sein wird. Ich hoffe wirklich, dass sie ein wenig Freude, Lachen und Trost bringt.“

Kurzfilm wird an Weihnachten bei Apple TV+ laufen

Jonathan Ive kündigte seinen Abschied von Apple im Juni 2019 an, um seine eigene Designfirma LoveFrom zu gründen. Damals sagte Ive, dass Apple einer seiner Hauptkunden sein würde. Ive war während seiner Zeit bei Apple für das Design zahlreicher wohlbekannter Apple-Produkte zuständig, unter anderem kreierte er den als „Tupper-Mac“ bekannten iMac aus dem Jahr 1998, den iPod (2001), den iMac G4 (2002), sowie das erste iPhone (2007), das iPad (2010) und die Apple Watch (2014). Im Juli dieses Jahres wurde bekannt, dass die Partnerschaft zwischen Apple und Ive aufgelöst wurde.

Der Film „Der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd“ wird am 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, bei der BBC in Großbritannien ausgestrahlt und kann auch auf Apple TV+ in anderen Ländern gestreamt werden. Falls ihr euch vorab schon einmal mit der Geschichte befassen möchtet, findet ihr das deutsche Buch für 22 Euro bei Amazon.

Foto: Apple.