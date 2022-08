macOS: Auch Big Sur und Catalina von Safari-Exploit betroffen

Wer einen älteren Mac mit macOS Big Sur oder Catalina als Betriebssystem verwendet, ist laut Angaben von Heise rund 24 Stunden von einer „bekannten schwerwiegenden Sicherheitslücke im Web“ betroffen gewesen, „die laut Angaben Apples aktiv ausgenutzt wird“.

Zuvor war nicht sicher, ob auch ältere Betriebssystem-Versionen von macOS von einer Sicherheitslücke betroffen waren, bei der in Apples Browser Safari über eine WebKit-Lücke beliebiger Code ausführbar war. Für das derzeit aktuelle macOS 12 Monterey sowie für iOS und iPadOS hatte Apple bereits am Mittwochabend ein entsprechendes Sicherheitsupdate veröffentlicht, das allen Nutzern und Nutzerinnen dringend empfohlen wird. Heise berichtet dazu:

„Nachdem der Konzern am Mittwochabend zunächst nur einen Patch für macOS 12 alias Monterey (plus iOS und iPadOS) bereitgestellt hatte, folgte nun am Donnerstagabend auch ein Fix für macOS 11 (Big Sur) sowie macOS 10.15 (Catalina). Die Fehlerbehebung wird in Form einer Aktualisierung des Browsers Safari ausgespielt, der nun bei Version 15.6.1 gelandet ist. Das Update scheint nur eine einzige Sicherheitslücke zu stopfen – die gleiche, die auch schon in macOS 12.5.1 vom Vortag angegangen wurde.“