NearDrop: Mac-Tool ermöglicht Dateitransfer von Android-Geräten via Nearby Share

Eines der Dinge, die Apple-User schätzen, ist die nahtlose Zusammenarbeit der Geräte und Dienste. Eines davon ist AirDrop, eine simple kleine App, mit der sich Dateien von einem Apple-Gerät zu einem anderen transferieren lassen, sogar vom iPhone zum Mac.

Bisher blieben bei dieser Dateitransfer-Methode Android-User außen vor. Trotzdem dürfte es immer noch viele Personen geben, die zwar ein Android-Betriebssystem auf Mobilgeräten verwenden, aber zeitgleich auch einen Mac nutzen. Mit Nearby Share gibt es von Google zwar eine AirDrop-Alternative, diese funktioniert allerdings nicht mit Macs – zumindest nicht nativ.

An dieser Stelle kommt ein spannendes Projekt namens NearDrop von grishka bei GitHub ins Spiel. NearDrop nistet sich in der Menüleiste des Macs ein und installiert Teile von Androids Nearby Share auf dem Mac. So lassen sich Dateien vom Android-Gerät auf den Mac übertragen, genau, wie man es auch mit einem iPhone oder iPad machen kann.

Aktuell noch mit mehreren Einschränkungen nutzbar

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt unterstützt NearDrop nur einen einseitigen Transfer, nämlich den Empfang von Dateien von einem Android-Gerät auf einem Mac. Das Tool kann nicht verwendet werden, um Dateien von macOS auf Android-Geräte zu übertragen. Ob diese Funktion noch nachgereicht werden kann, bleibt abzuwarten. Der Entwickler gibt zumindest an, dass er noch keine Lösung gefunden habe, diese Option zu realisieren.

Eine weitere Einschränkung ist, dass Nearby Share zwar WiFi Direct, WiFi Hotspot, Bluetooth und einige andere Verbindungstypen unterstützt, man NearDrop aber nur in einem WLAN-basierten lokalen Netzwerk (LAN) verwenden kann, mit dem sowohl der Mac als auch das Android-Gerät verbunden sind. macOS unterstützt gegenwärtig kein WiFi Direct. Es gibt also keine Möglichkeit, die Verbindung privat zu halten, so dass sie nur vom eigenen Gerät oder den eigenen Kontakten gesehen werden kann, wie es bei einer nativen Nearby Share-Verbindung möglich ist.

NearDrop kann so konfiguriert werden, dass es jedes Mal gestartet wird, wenn man den Mac einschaltet, indem man es zu den Anmeldeobjekten in den Systemeinstellungen hinzufügt. Bei meinen Versuchen mit meinem MacBook Air M2 und einem Smartphone mit Android 11 konnte ich problemlos Dateien auf den Mac schicken. Wer interessiert ist, NearDrop auszuprobieren, kann es kostenlos von der GitHub-Seite des Entwicklers herunterladen. Weitere Infos zu Googles Nearby Share gibt es auch im Blog von Google. Die Funktion ist für fast alle Android-Geräte ab Android v6.0 verfügbar.