Netflix: „Army of the Dead“ in den Top 10 der meistgesehenen Filme

Mit Zack Snyders „Army of the Dead“ hat der Streaming-Dienst Netflix (App Store-Link) offenbar einen großen Coup gelandet. Der Zombie-Apokalypsen-Film wurde nach seinem Release vor vier Wochen bereits in 72 Millionen Haushalten gestreamt. Mit diesen beeindruckenden Zahlen zieht der Film mit George Clooneys „The Midnight Sky“ als neunt-meistgesehenes Feature auf Netflix gleich.

„Army of the Dead“ war in über 70 Ländern die Nummer Eins und einer der Top-Filme in mehr als 90 Ländern. Der Film berichtet über die Folgen eines Zombie-Ausbruchs in Las Vegas und einer Gruppe von Söldnern, die sich in die Quarantäne-Zone wagen, um einen großen Raubüberfall durchzuführen. Der Film wartet mit einer internationalen Starbesetzung auf, darunter Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder und Samantha Win.

Die meistgesehenen Filme bei Netflix lauten bis dato (in Millionen Streams):

Extraction – 99 Millionen Bird Box – 89 Millionen Spenser Confidential – 85 Millionen 6 Underground – 83 Millionen Murder Mystery – 83 Millionen The Old Guard – 78 Millionen Enola Holmes – 76 Millionen Project Power – 75 Millionen The Midnight Sky und Army of the Dead – jeweils 72 Millionen

Dank des großen Erfolgs von „Army of the Dead“ hat Netflix auch bereits grünes Licht für ein Prequel des Films gegeben. Der deutsche Schauspieler und Regisseur Matthias Schweighöfer wird Regie führen und nach seiner Rolle als Ludwig Dieter im ersten Teil auch erneut mitspielen, das Drehbuch stammt von Shay Hatten. Das Prequel zu „Army of the Dead“ soll noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Ein YouTube-Video liefert euch weitere Eindrücke zur Arbeit an „Army of the Dead“.

