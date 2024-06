Netflix testet neues Design auf dem Apple TV

An das Design von Netflix haben wir uns alle in den letzten Jahren gewöhnen können und finden uns vermutlich blind zurecht. Umso schwerer ist es für das Entwicklerteam, größere Änderungen am Design vorzunehmen, immerhin sind die meisten von uns echte Gewohnheitstiere. Laut Informationen von The Verge versucht es Netflix auf dem Apple TV und anderen Streaming-TV-Geräten aber dennoch.

Auf einer noch relativ kleinen Anzahl an Geräten wird derzeit ein neues Design getestet, das bald auch großflächig auf dem Apple TV ausgerollt werden könnte. „Der neue Look ersetzt die statischen Kacheln mit den Sendungen und Filmen, die du sehen willst, durch Boxen, die sich ausdehnen, sobald deine Fernbedienung auf ihnen landet“, heißt es bei The Verge.

Bisher wurde der Trailer ja ziemlich großflächig und halb im Hintergrund im oberen Bildschirmbereich angezeigt, während die eigentliche Kachel des Films oder der TV-Serie mit den zusätzlichen Informationen recht klein blieb.

Ebenso verabschiedet sich Netflix bei diesem neuen Design-Versuch von der ausklappbaren Seitenleiste. Stattdessen sind wichtige Bereich wie Suche, TV-Serien, Filme oder My Netflix über Reiter am oberen Bildschirmrand zu finden. Dabei muss man nicht immer ganz nach oben scrollen – auf der Startseite soll man nur den Zurück-Button auf der Fernbedienung drücken müssen, um in das Menü zu gelangen.

