Outdooractive: Outdoor-Tourismus-App veröffentlicht neues Community-Feature

Ähnlich wie der Outdoor-Platzhirsch Komoot bietet Outdooractive (App Store-Link) in der eigenen App und über die Web-Plattform zahlreiche Touren- und Routenbeschreibungen für Outdoor-Aktivitäten wie Wandern, Radfahren und Skitouren. Laut eigener Aussage verfügt man derzeit über mehr als eine Million Touren und Routen in 180 Ländern auf der ganzen Welt. Outdooractive stellt zudem weltweite Karten, die für Outdoor-Freizeitaktivitäten entwickelt wurden, einen digitalen Reiseführer und eine Routing-Technologie samt Sprachnavigation, die Gefahrenwarnungen und vorübergehende Wegsperrungen berücksichtigt, zur Verfügung.

Nun hat Outdooractive eine neue Funktion angekündigt: Einen Community-Feed. Dieser soll Nutzer und Nutzerinnen der Plattform mit anderen Outdoor-Begeisterten, offiziellen Destinationspartnern und weiteren Experten verbinden, um so die besten Outdoor-Trips und Abenteuer direkt über einen individuellen Feed angezeigt bekommen. So sollen neue Möglichkeiten zur Interaktion mit anderen Usern der weitreichenden Outdoor-Community geboten werden.

Das besondere dieser Erweiterung der Endkunden-App ist die Option für alle Outdoor-Begeisterten mit der jeweiligen Lieblingsdestination oder der Region, die man besuchen will, unmittelbar zu interagieren, indem die aktuellen Bedingungen in Echtzeit übermittelt werden oder man als User direkt Fragen an den Zielort stellt. Tausende offizielle Tourismus-Destinationen verwenden die Outdooractive Plattform, um ihre touristischen Aktivitäten digital zu managen und sind somit Teil der Outdooractive-Community.

„Eine neue Route wurde aufgezeichnet und/oder veröffentlicht? Eine Sehenswürdigkeit hinzugefügt? Eine Veranstaltung angekündigt? Egal, ob die offizielle Tourismusorganisation der bevorzugten Region oder der beste Outdoor-Kumpel etwas Neues veröffentlicht, jede Information landet unmittelbar im Feed jedes Mitglieds, das den entsprechenden Community-Mitgliedern folgt.“

So berichtet Outdooractive in einer Nachricht an uns. Mit dem eigenen Netzwerk von offiziellen Destinationspartnern, die regelmäßig neue Wander-, Rad- oder Bergtouren hinzufügen, die Details zu Veranstaltungen und Angeboten in ihrer Region veröffentlichen, soll der Outdooractive-Community-Feed ein Ort werden, um für den nächsten Outdoor-Trip zu recherchieren und sich inspirieren zu lassen. Neben Tourismusdestinationen umfasst das Netzwerk auch viele weitere offizielle Beteiligte wie Schutzgebiete, Alpenvereine, Unterkünfte, Rettungsteams und Trail Manager.

So lässt sich nach den eigenen Interessen Stück für Stück eine eigene Community aufbauen. Outdooractive generiert basierend auf den eigenen Vorlieben weitere „Follow“-Empfehlungen für mögliche Mitglieder und Organisationen, deren Inhalte zum jeweiligen Nutzerprofil passen. Zudem wurde große Aufmerksamkeit auf die DSGVO-konforme Umsetzung gelegt: So können alle User einzelne Community-Mitglieder blockieren oder die Follow-Funktion komplett deaktivieren, um zu unterbinden, dass andere ihm oder ihr folgen. Alternativ besteht die Möglichkeit, einzelne Aktionen oder auch bestimmte geographische Gebiete als „privat“ zu kennzeichnen und damit jegliche Ansicht durch Dritte auszuschließen. Die entsprechenden Einstellungen können einfach in der Outdooractive-App oder auf der Website vorgenommen werden.

Die neue „Feed & Follow“- Funktion steht bereits in der kostenfreien Version des Outdooractive Profils zur Verfügung, wodurch sichergestellt wird, dass alle Nutzer:innen von Beginn an in den Genuss der Community-Features kommen. Outdooractive lässt sich als App für iOS und iPadOS (App Store-Link) kostenlos im deutschen App Store laden und finanziert sich über ein Pro/Pro+ Abonnement, das zu Preisen ab 29,99 Euro/Jahr weitere Features freischaltet.