ParcelTrack: Meine liebste Paketverfolgungs-App jetzt mit Dunkelmodus

In Zeiten des Coronaviruses erreichen uns mehr Pakete als je zuvor. Wer da nicht den Überblick verlieren und auch im Home Office die Annahme der Pakete bestmöglich verfolgen und planen möchte, kann eine der zahlreich vorhandenen Paket-Apps aus dem App Store herunterladen. Eine universell einsetzbare ist ParcelTrack (App Store-Link), die sich grundsätzlich kostenlos auf iPhones und iPads herunterladen lässt und über einen einmaligen In-App-Kauf in Höhe von 3,49 Euro zur Vollversion freischalten. Für die Installation wird nur 15 MB sowie iOS 13.0 oder neuer benötigt, alle Inhalte stehen in deutscher Sprache bereit.

Neben der klassischen Paketverfolgung über die Eingabe der Sendungsnummer und optionalen Push-Benachrichtigungen bei Statusänderungen hält ParcelTrack auch einige spannende Extras, beispielsweise die spannende Premium-Funktion E-Mail Inbox, bereit. Hier bekommt ihr eine individuelle E-Mail-Adresse zugewiesen, mit der ihr Versandbenachrichtigungen per E-Mail einfach weiterleiten könnt. Diese werden dann automatisch zu eurem ParcelTrack-Konto hinzugefügt und dann in der App und im Web angezeigt. Unterstützt werden zudem Zustellprognosen, ein Paketarchiv und ein Today-Widget.

Nachdem es seit Dezember 2020 keine Updates mehr vom deutschen Entwicklerteam von Uberblic Labs gegeben hat, melden sie sich nun mit einer frischen Aktualisierung auf Version 3.5 zurück. Auch hier gibt es keinen ellenlangen Changelog, sondern nur eine kurze Notiz, „Dark mode“. Wer den Dunkelmodus der neueren iPhone-Generationen aktiviert hat, profitiert nun also auch in ParcelTrack von einer augen- und akkuschonenderen Ansicht. Das Update auf Version 3.5 steht allen Nutzern und Nutzerinnen der Anwendung ab sofort kostenlos im App Store zum Download zur Verfügung.