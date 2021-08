Spotify Plus: Neue Tarif für 99 Cent wird getestet

Aktuell gibt es bei Spotify zwei Tarifstufen: Spotify Free und Spotify Premium. Als Gratis-User kann man zwar unbegrenzt Musik hören, muss aber mit Werbeeinblendungen leben, ebenso lassen sich Songs nur begrenzt überspringen.

Das neue Spotify Plus siedelt sich zwischen Free und Premium an. Werbepausen gibt es auch hier, allerdings könnt ihr Songs so oft überspringen wie ihr wollt, außerdem kann man frei wählen, welche Songs man hören möchte. Im Free-Tarif konnte man nur in Alben und Wiedergabelisten blättern.

Auch hier gilt: Bisher handelt es sich um einen Test. Es ist unklar, in welchen Ländern der 99 Cent-Tarif angeboten wird. Wenn der Test positiv verläuft, könnte die neue Tarifstufe für alle freigegeben werden.

Die Frage an euch: Würde euch Spotify Plus interessieren?