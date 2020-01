Sticklings Deluxe: Neues Puzzle-Game von Djinnworks erschienen

In den vergangenen Jahren haben die österreichischen Entwickler von Djinnworks schon so einige Spiele in den App Store gebracht, in denen die dünnen schwarzen Strichmännchen, die Stickmen, eine entscheidende Rolle gespielt haben. Mit Sticklings Deluxe (App Store-Link) ist nun ein weiterer Titel der Serie erschienen. Der Download des Spiels ist kostenlos und kann über einen In-App-Kauf in Höhe von 2,29 Euro werbefrei gestaltet werden. Die Einrichtung auf iPhone oder iPad fordert zudem 334 MB an freiem Speicher sowie mindestens iOS 9.0 ein.

„Sticklings Deluxe ist ein einzigartiges Puzzlespiel, bei dem es darum geht, eine Herde von Stickmen mit Hilfe verschiedener Fähigkeiten zum Ziel zu führen“, erklärt das Team von Djinnworks im App Store. „Wie ein Lemming läuft und läuft ein Stickling, und es ist dein Ziel, einem Stickling die richtige Aufgabe zuzuweisen, um allen anderen den richtigen Weg zu weisen. Zu den Fähigkeiten gehören Blockieren, Selbstzerstörung, Springen, Bombenwerfen, Ansturm und Brückenbau. Versuche so viele Gold-, Silber- und Bronzemedaillen wie möglich zu verdienen.“

Werbeblöcke werden nach jedem Level eingeblendet

Sticklings Deluxe besteht aktuell aus insgesamt 40 Leveln, in denen der Spieler jeweils die bereits angesprochene Gold-, Silber- oder Bronzemedaille gewinnen kann – je nachdem, wie geschickt man sich anstellt, und wie lange man zum Bewältigen eines Levels benötigt. Die verschiedenen Fähigkeiten stehen dem Spieler in begrenzter Anzahl zur Verfügung und müssen klug auf die einzelnen Stickmen verteilt werden, um die Lemming-artigen Männchen zu ihrem Ziel zu führen. Pro Level muss eine bestimmte Anzahl das Ziel erreichen, um selbiges als bestanden zu markieren.

Wer die 2,29 Euro für die werbefreie Version von Sticklings Deluxe nicht investiert, wird leider nach jedem absolvierten Level mit Werbevideos konfrontiert. Teils dauern diese Werbeblöcke dann auch 15-30 Sekunden an, so dass man sich entweder auf Wartezeiten einstellen muss – oder aber doch die 2,29 Euro für die Vollversion ohne Werbung bezahlt. Spaß macht das Gameplay definitiv, die Entscheidung, ob man mit der ständig eingeblendeten Werbung leben kann, muss dann jeder Spieler für sich entscheiden.