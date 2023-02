Tile: Neues Anti-Diebstahl-Feature wird seit kurzem verteilt

Die Bluetooth-Tracker von Tile sind eine Alternative zu Apples AirTags und sollen jetzt mit einer neuen Funktion ausgestattet werden, das die Diebstahl- und Stalking-Maßnahmen der Branche ins Visier nimmt. Der Hersteller hat in der letzten Woche einen Anti-Diebstahl-Modus vorgestellt und darüber in einer Pressemitteilung berichtet.

Der neue Anti-Diebstahl-Modus soll die Tile-Tracker unsichtbar für die Anti-Stalking-Erkennung wie die Scan- und Secure-Funktion in der App machen. Durch die Deaktivierung der Erkennungsfähigkeiten könnte es effektiver sein, etwas sehr Wichtiges wiederzufinden, beispielsweise eine Tasche mit einer großen Menge Bargeld.

Tile verlangt daher von den eigenen Nutzern und Nutzerinnen, die die neue Funktion aktivieren wollen, dass sie ihren Lichtbildausweis registrieren, der Zusammenarbeit von Tile mit Strafverfolgungsbehörden zustimmen und sich bereit erklären, eine Geldstrafe von 1 Million USD zu zahlen, wenn sie für den Missbrauch des Trackers zu kriminellen Zwecken verurteilt werden. In einem Blogbeitrag erklärt der Hersteller, wie der Modus funktioniert und listet einen dreistufigen Verifizierungs-Prozess auf.

Laut The Verge soll Tile einen bisher ungenannten Drittanbieter einsetzen. Dieser habe sich auf Verifizierungen spezialisiert, um die Ausweise der User und ihre eingereichten Selfies aus mehreren Winkeln zu bestätigen. Tile erklärt die Notwendigkeit eines Anti-Diebstahl-Modus wie folgt in der eigenen Pressemitteilung – und kann sich einen Seitenhieb auf Apples AirTags nicht verkneifen:

„Im Gegensatz zu anderen Bluetooth-Trackern auf dem Markt, nämlich AirTags, benachrichtigt Tile Smartphone-Nutzer in der Nähe nicht, wenn ein unbekannter Bluetooth-Tracker mit ihnen unterwegs ist. Diese proaktiven Benachrichtigungen können Dieben mitteilen, dass ein Tracker an dem gestohlenen Gegenstand angebracht ist, so dass sie ihn entfernen können und eine Wiederbeschaffung des Gegenstands unwahrscheinlicher wird. Einige Konkurrenzprodukte gehen sogar so weit, dass sie einen Signalton ausgeben, sobald der Tracker von seinem Besitzer getrennt wurde, um deutlich zu machen, dass ein Tracker vorhanden ist, und es Dieben zu ermöglichen, ihn genau zu finden. Die proaktiven Benachrichtigungen der Bluetooth-Tracker-Industrie wurden entwickelt, um Stalking zu verhindern; diese Anti-Stalking-Maßnahmen wurden jedoch als unzureichend für den Opferschutz kritisiert. Stattdessen können diese Warnungen Bluetooth-Tracker für Diebe leicht identifizierbar machen.“