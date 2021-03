Dass ein Jump’n’Run nicht unbedingt spektakuläre 3D-Welten benötigt, das hat in den letzten Jahren vor allem Rayman mit seinen Abenteuern eindrucksvoll bewiesen. Solltet ihr an den Adventures mit der bekannten Figur Spaß gehabt haben, dann ist das neue Unruly Heroe‪s‬ (App Store-Link) definitiv auch eine Empfehlung für euch. Schließlich haben an der Neuerscheinung ehemalige Entwickler von Rayman mitgewirkt.

Zunächst einmal verdienen sich die Entwickler ein großes Lob für das gewählte Bezahlmodell. Unruly Heroe‪s‬ kostet lediglich 2,29 Euro und verzichtet dennoch auf sämtliche In-App-Käufe. Das gibt es heutzutage im App Store leider viel zu selten.

Bevor ihr in das Abenteuer startet, ist aber etwas Geduld gefragt. Der Download des Spiels ist über 1 GB groß. Das ist aber kein Wunder, denn immerhin spielt ihr in Unruly Heroe‪s‬ mit vier verschiedenen Helden: „Sanzang, der Weise; Wukong, der furchtlose Affe; Kihong, das gierige Schwein; und Sandmonk, der sensible Grobian.

Jeder der vier Helden hat ganz unterschiedliche Fähigkeiten, die ihr im Spiel Nutzen müsst. So kann einer der Helden beispielsweise besonders hoch springen, ein anderer schweben und der nächste ist besonders stark. Die Steuerung ist aber immer gleich: Mit dem linken Daumen bewegt man einen Joystick, mit dem rechten Daumen tippt man auf die Aktionstasten.

Und Action ist definitiv garantiert. Man springt, fliegt, schlägt um sich. Auf meinem iPhone 12 Pro mit maximalen Einstellungen gab es dabei keine Ruckler, auf älteren Geräten soll das Spiel nach ersten Nutzer-Berichten aber auch noch sehr flüssig laufen. Etwas schade ist nur, dass es zum Start keinen Controller-Support gibt – aber vielleicht reichen die Entwickler das ja noch nach.

Offen bleibt am Ende nur die Frage nach dem Umfang von Unruly Heroe‪s‬. Nach der ersten halben Stunde macht das Spiel für mich aber nicht den Eindruck, als sei es schon nach ein oder zwei Stunden wieder vorbei. Die 2,29 Euro sind auf jeden Fall ein richtig guter Preis.