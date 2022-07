Verbraucherschutz warnt: Fake-DHL-Chatbot Suzy hat betrügerische Absichten

Aktuell macht die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen mit einer Meldung auf sich aufmerksam, die wohl einen Großteil der Bevölkerung betreffen könnte: Im Namen des großen Paketdienstleisters DHL sollen Phishing-Versuche über einen gefälschten Chatbot namens „Suzy“ gestartet worden sein. Da immer mehr Menschen Einkäufe im Internet tätigen und Pakete empfangen, sind Phishing-Versuche auch in diesem Bereich eine logische Konsequenz.

Wie die Verbraucherzentrale berichtet, erhalten Betroffene eine E-Mail mit Betreffzeilen wie „Track and Trace DHL“, in denen berichtet wird, dass ein Paket aufgrund eines beschädigten Adressaufklebers nicht zugestellt werden könne. Wer auf den Link in der Mail klicke, lande bei einem vermeintlichen Chatbot, der sich als „Suzy“ vorstelle. „Suzy“, die mit einem weiblichen Avatar visualisiert wurde, verlange dann die Sendungsnummer und fragt nach einer privaten oder geschäftlichen Adresse.

Mails am besten direkt in Spamordner verschieben

Gibt man die Adresse an, erfolgt eine Weiterleitung an ein Formular, in dem man für die Paketbearbeitung zahlen soll. Die dort eingegebenen Daten landen allerdings nicht bei DHL, sondern bei Kriminellen. „Natürlich ist der Inhalt dieser Mail frei erfunden“, erklärt die Verbraucherzentrale NRW. „Auch hinter dieser E-Mail versteckt sich ein erneuter Versuch, an sensible Kundendaten zu gelangen. Verschieben Sie diese und ähnliche Mails am besten unbeantwortet in den Spamordner.“

In der Vergangenheit waren Paketdienste immer wieder Opfer von Phishing-Versuchen, die mal mehr, mal weniger professionell aufgezogen wurden. Im Dezember 2020 beispielsweise versuchten Kriminelle zur Weihnachtszeit über gefälschte Paketbenachrichtigungen an private Daten zu gelangen, indem E-Mails und SMS versendet wurden. Ein allgemeiner Hinweis zum Schluss: Wer eine Sendungsnummer erhält, sollte diese immer über die offizielle DHL-Website prüfen und nachverfolgen. So lässt es sich verhindern, dass man auf eine Fake-Seite gerät. Auch die Post & DHL-App (App Store-Link) ist dafür eine gute Anlaufstelle.

Screenshot: Verbraucherzentrale NRW.