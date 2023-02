Waterly: Weiterer Wasser-Tracker landet im deutschen App Store

Mittlerweile dürfte es überall bekannt sein: Täglich ausreichend zu trinken, ist förderlich für die Gesundheit und führt dem Körper die Flüssigkeit zu, die er für alle wichtigen Aufgaben benötigt. Wer viel körperlich aktiv ist, benötigt mehr Flüssigkeit, und auch das Geschlecht, die Körpergröße und -masse spielen eine Rolle bei der täglichen Mindest-Trinkmenge.

Mit Waterly (App Store-Link) ist ein neuer Trink-Tracker im deutschen App Store erschienen, der sich kostenlos auf das iPhone herunterladen lässt und dazu mindestens 34 MB an freiem Speicherplatz sowie iOS 15.0 oder neuer benötigt. Entgegen der Beschreibung im App Store gibt es auch bereits eine deutsche Lokalisierung für das kleine Trink-Tool. Ein In-App-Kauf in Höhe von 4,99 Euro schaltet die Vollversion von Waterly frei.

Das Entwicklerteam von Happy App Lab setzt bei der Konfigurierung der erforderlichen Trinkmenge auf eine künstliche Intelligenz, die anhand der eingegebenen Werte zum Geschlecht sowie der Körpergröße und des Gewichts eine individuelle angemessene Menge, die man täglich trinken sollte, erstellt. Natürlich kann die Menge vom User auch selbst festgelegt oder angepasst werden.

Festgelegte Trinkmengen und eigener Statistik-Bereich

In der Hauptansicht von Waterly lässt sich dann einsehen, wie viel Prozent der täglichen Trinkmenge man bereits geschafft hat. Zudem gibt es die Möglichkeit, über vier Buttons neue Getränke hinzuzufügen: 180 ml, 250 ml, 330 ml und 500 ml. Dies sind gängige Mengen, beispielsweise für eine kleine Flasche Mineralwasser oder eine handelsübliche Limoflasche aus dem Supermarkt. Leider lassen sich keine individuellen Trinkmengen eingeben. Was, wenn ich beispielsweise im Restaurant eine 0,4l-Apfelschorle getrunken habe?

Dafür wartet Waterly mit einem umfangreichen Statistik-Bereich auf, in dem auch in der kostenlosen Variante der App eine Wochenstatistik mit den täglichen Trinkmengen eingesehen werden kann. Auch die Trinkmengen und -zeiten des aktuellen Tages lassen sich in Waterly verfolgen. Wer Monats- oder Jahresstatistiken zum Trinkkonsum erhalten möchte, ist auf den In-App-Kauf angewiesen, der zudem auch unbegrenzte Trink-Erinnerungen sowie eine detailliertere Trinkliste mit sich bringt. Aber auch schon die Gratis-Version von Waterly kann helfen, den täglichen Wasserkonsum auszuweiten und die Trinkmengen im Blick zu behalten.