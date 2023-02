HomeKit: Neue Architektur und Matter-Updates sollen mit iOS 16.4 kommen

Apple hat bereits mit iOS 16.2 den Versuch gestartet, die neue Architektur für das hauseigene Smart Home-System HomeKit an die User zu verteilen. Das Update sorgte allerdings für zahlreiche Probleme und wurde vom Konzern aus Cupertino mit der internen Klassifizierung „schwerwiegend“ nach kurzer Zeit wieder zurückgezogen. Man wollte sich mehr Zeit nehmen, um den Schwierigkeiten auf den Grund zu gehen und die neue HomeKit-Architektur in einem zuverlässigen Zustand an die Endnutzer und -nutzerinnen verteilen.

In der ersten Betaversion von iOS 16.4, die am gestrigen 16. Februar 2023 erschienen ist, sind nun entsprechende Hinweise auf ein erneutes Rollout der HomeKit-Architektur aufgetaucht. So berichtet unter anderem der Smart Home-Blog SmartApfel. Es wurde schon länger vermutet, dass Apple das Architektur-Upgrade für HomeKit mit iOS 16.4 veröffentlichen könnte.

iOS 16.4 könnte im März erscheinen

Mit iOS 16.4 sollen dann auch weitere Features in Apples HomeKit Einzug halten, darunter manuelle und automatische Firmware-Updates für Matter-Geräte. Laut SmartApfel müssten Hersteller von Matter-Geräten nicht mehr zwingend eine eigene App veröffentlichen – im Gegensatz zu HomeKit-Geräten. Damit dennoch Firmware-Updates installiert werden können, seien diese fester Bestandteil der Matter-Spezifikation. Somit bliebe uns in Zukunft die ein oder andere grausige Hersteller-App erspart.

Wann iOS 16.4 genau erscheinen wird, ist bisher noch nicht klar. Geht man jedoch von den bisherigen Update-Zyklen aus, dürfte mit einem Release im März dieses Jahres zu rechnen sein. Mit iOS 16.4 sollen auch neue Emojis des Unicode 15.0-Standards Einzug halten, darunter weitere Herzfarben, neue Tiere, einige Lebensmittel und weitere Musikinstrumente. Auch Web-Push-Benachrichtigungen und eine aktualisierte Apple Podcasts-App sollen Bestandteil der anstehenden Aktualisierung sein.