WhatsApp: Neue Multi-Device-Betaversion erlaubt bis zu vier Geräte

Wie bei vielen anderen Messengern auch ist es bei WhatsApp (App Store-Link) nur möglich, die Webversion zu verwenden, wenn ein aktiviertes iPhone online und in der Nähe ist. In einer neuen Betaversion wird nun aber die Möglichkeit ausgelotet, eine Unterstützung für mehrere Geräte anzubieten, ohne dass sich ein verbundenes Smartphone in der Nähe befinden muss. In einem Thread bei Twitter erklärte WhatsApp-Chef Will Cathcart die Herausforderungen dieser Entwicklung.

Very excited to be launching a beta of our new multi-device capability for @WhatsApp. Now you can use our desktop or web experiences even when your phone isn’t active and connected to the internet. All secured with end-to-end encryption.

Learn more: https://t.co/AnFu4Qh6Hd

— Will Cathcart (@wcathcart) July 14, 2021