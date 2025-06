Zum Nachrüsten: Elektrischer Gurtwickler mit Matter und HomeKit

Wenn es um meinen mittlerweile acht Jahre zurückliegenden Hausbau geht, dann ärgere ich mich über zwei Dinge: Dass ich die im Preis enthaltenen Steckdosen als Doppelsteckdosen in den Räumen verteilt habe, und dass ich den Elektriker auf der Baustelle nicht gefragt habe, ob er mir auch in den oberen Stockwerken Stromkabel in die Rollladenkästen legen kann.

Ein Fenster habe ich im Rahmen der Möglichkeiten schon umgerüstet, hier habe ich euch vergangenes Jahr den eWickler von Wir-Elektronik vorgestellt. Funktioniert prima, ist aber ehrlich gesagt wenig smart. Und genau hier kommt ein neues Produkt von Meross ins Spiel.

Der elektrische Gurtwickler MRS200 ist ab sofort auf Amazon für einen Preis von rund 120 Euro (Amazon-Link) verfügbar und eignet sich als einfache Nachrüst-Lösung für alle, die den Umbau ohne großen Aufwand selbst durchführen wollen. Neben einer manuellen Bedienung über Pfeiltasten direkt am Gurtwickler bietet die Lösung von Meross auch eine smarte Anbindung an Amazon Alexa, Google Home, Apple Home und Matter. Die Verbindung zum Smart Home wird per WLAN hergestellt.

Installation scheint ohne großen Aufwand möglich

Die Installation sollte sehr einfach sein, zumindest sind das meine Erfahrungen vom eWickler und die Eindrücke aus dem Installationsvideo von Meross: Rollladen schließen, alten Gurtwickler ausbauen, Gurt zuschneiden, in den neuen Gurtwickler von Meross einfädeln und den Gurtwickler dann wieder festschrauben.

Die Stromversorgung kann über ein einfaches Stromkabel mit Eurostecker hergestellt werden. Falls ihr kein zusätzliches Kabel an der Wand wünscht und die entsprechenden Möglichkeiten habt, könnt ihr den Gurtwickler auch fest verdrahten.

Und neben der Steuerung per App, neben hoch und runter könnt ihr auf genaue Positionen auswählen, bietet der elektrische Gurtwickler von Meross einige weitere Extras. Ein Lichtsensor kann die Rollladen automatisch schließen und ein Rauchmelder-Alarm kann die Rollladen automatisch öffnen.

Alle weiteren Informationen findet ihr direkt auf der Produktseite und bald auch bei uns. Wir haben bereits ein Testgerät des Meross MRS200 angefragt und werden ihn hoffentlich bald selbst ausprobieren können.