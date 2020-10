Apple & Google: Langjährige Suchmaschinen-Partnerschaft in Gefahr

Als Apples CEO Tim Cook und Googles Chef Sundar Pichai im Jahr 2017 dabei entdeckt wurden, wie sie gemeinsam in einem vietnamesischen Restaurant in Palo Alto, Kalifornien, Rotwein tranken, wurde eine mediale Lawine über die Beziehung der beiden mächtigsten Konzerne des Silicon Valleys losgetreten.

Seinerzeit standen Apple und Google in harten Verhandlungen bezüglich einer Abmachung, die es Google ermöglichte, die Standard-Suchmaschine auf Apples iPhones zu stellen. Heraus kam ein millionenschwerer Deal, von dem beide Unternehmen profitieren sollten. Schon im Jahr 2007 traf sich der damalige Apple-Geschäftsführer Steve Jobs mit den Google-CEOs Larry Page und Eric Schmidt zum Mittagessen auf dem Google Campus, um die Partnerschaft zwischen den beiden großen Konkurrenten voranzutreiben. Seit mehr als 15 Jahren existieren entsprechende Übereinkünfte.

„Wir haben diesen seltsamen Begriff im Silicon Valley: Koopetition. Es gibt einen brutalen Wettbewerb, aber gleichzeitig gibt es notwendige Zusammenarbeit.“

So äußerte sich schon Bruce Sewell, General Counsel von Apple von 2009 bis 2017, zu diesem Thema, das jüngst in der New York Times aufgegriffen wurde. Nicht immer waren die Wogen geglättet zwischen Apple und Google: Steve Jobs sprach gar von einem „thermonuklearen Krieg“ gegen Google, als er erfuhr, dass der Konzern an einer iPhone-Alternative arbeitete. Aber auch wenn Apple und Google in einigen Bereichen, darunter Kartenmaterial, Smartphones und Laptops, erbitterte Konkurrenten sind, wissen beide Unternehmen, ihre Synergien zu nutzen.

Apple-Geräte sorgen für fast 50 Prozent des Google Suche-Traffics

Nun jedoch ist die Partnerschaft in Gefahr: Am vergangenen Dienstag reichte das amerikanische Justizministerium eine wegweisende Klage gegen Google ein, den größten Kartellfall der US-Regierung seit zwei Jahrzehnten. In der Klage wurde das Websuche-Abkommen zwischen Google und Apple als Paradebeispiel für die illegale Taktik Googles zum Schutz eines Monopols und zur Abschwächung des Wettbewerbs angeführt.

Googles Websuche generiert 92 Prozent aller weltweit getätigten Suchanfragen im Internet, und Apple-Geräte sorgen für knapp die Hälfte von Googles Websuche-Traffic. Sollte Google diesen Suchmaschinen-Deal mit Apple verlieren, so wäre das ein „erschreckendes“ und „Alarmstufe Rot“-Szenario, wie die New York Times unter Berufung Google-interner Quellen berichtet. Apple verdient mit dieser Abmachung, nach der die Google-Suchmaschine standardmäßig in Apple-Produkte integriert wird, geschätzt zwischen 8 und 12 Milliarden USD pro Jahr, was etwa 14 bis 21 Prozent des jährlichen Profits ausmacht. Auch für Apple wäre ein negativer Ausgang der Kartellklage gegen Google demnach mit einigen Einschnitten verbunden.