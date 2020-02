Charrua Soccer: Fußball-Spiel im Retro-Stil landet auf Apple Arcade

Als ich am Freitagnachmittag mit dem Zug von Berlin zurück nach Bochum gefahren bin, habe ich mich auf den mittlerweile wöchentlich erscheinenden Neuzugang bei Apple Arcade gefreut. Zwar war es eine kleine Herausforderung, die knapp 800 MB noch vor der Abfahrt zu laden, aber pünktlich in Berlin Spandau konnte es losgehen mit Charrua Soccer (App Store-Link).

Das Konzept klang zunächst einmal gar nicht so verkehrt. Das Fußball-Spiel beschränkt sich auf die wichtigsten Elemente, so gibt es neben einem virtuellen Joystick nur zwei Buttons. Diese verwendet man während eines Angriffs zum Passen und zum Schießen, in der Defensive zum Tackling und Wechsel des ausgewählten Spielers. Das finde ich gerade für unterwegs gar nicht mal so verkehrt.

Charrua Soccer liefert ein sehr schnelles Gameplay

Und auch mit der Retro-Grafik im Comic-Stil von Charrua Soccer konnte ich mich noch anfreunden – das gefällt mir sogar besser als der Versuch eine grandiose 3D-Grafik zu liefern und dann kläglich zu scheitern. Zusammen mit verschiedenen Spiel-Modi, wie etwa einem schnellen Spiel oder einem Turnier, sahen die Voraussetzungen gar nicht so schlecht aus.

Am Ende ist es dann aber doch nichts geworden aus spannender Unterhaltung während der Bahnfahrt mit Charrua Soccer. Die Spieler rennen mit einer irrsinnigen Geschwindigkeit über den Platz, die meisten Angriffe und vor allem Defensiv-Aktionen sind absolute Glückssache. Mit etwas Übung kann man sicher auch das beherrschen, der Funke wollte aber einfach nicht überspringen.

Dafür sorgt sicherlich auch die KI. Ich erwarte für ein mobiles Spiel wie Charrua Soccer zwar kein FIFA-Niveau, wenn der eigene Torwart bei einem Schuss aber eher vor dem Ball weg springt, statt einfach stehen zu bleiben und ihn abzuwehren, ist das schon ein wenig frustrierend.

Aber auch das ist ja irgendwie das Schöne an Apple Arcade. Ich muss mich nicht ärgern, für ein Premium-Spiel gezahlt zu haben, das mich persönlich dann doch nicht überzeugen konnte. Und so freue ich mich einfach auf die kommende Woche, wenn am Freitag hoffentlich das nächste Spiel auf Apple Arcade erscheint.