Cryptomator 2 erschienen: Dateien sicher verschlüsseln

Insbesondere in der Apple-Welt sind wir ja relativ sicher unterwegs. Wer dennoch auf Nummer sicher gehen möchte und seine Dateien in der iCloud zusätzlich schützen möchte, kann das jetzt mit Cryptomator 2 (App Store-Link) tun. Nach einem ausführlichen Beta-Test mit über 2.300 Nutzerinnen und Nutzern steht die Universal-App jetzt zum Download bereit.

Wie kann man Cryptomator 2 am einfachsten beschreiben? Mit der App kann man Tresore erstellen, diese mit einem eigenen Schlüssel schützen und alle verschlüsselten Dateien zu einem Cloud-Service nach Wahl hochladen. Von dort aus können die Dateien dann auch anderen Geräten heruntergeladen und mit Cryptomator 2 und dem dazugehörigen Schlüssel wieder entschlüsselt werden.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die vollständige Integration in Apples Dateien-App. Die Tresore sind von dort aus direkt zugänglich. Es ist nun auch möglich, verschlüsselte Dateien direkt in einem Cryptomator-Tresor in Apps wie Word zu speichern. Generell unterstützt Cryptomator 2.0 alle Funktionen, die in der Dateien-App verfügbar sind, einschließlich Funktionen wie Thumbnails, Gitteransicht und das Durchblättern von Bildern.

Der Download von Cryptomator 2 ist kostenlos, danach ist die App allerdings nur im Lese-Modus. Wer selbst Tresore erstellen und bearbeiten möchte, kann die Vollversion der App nach einer 30-tägigen Testphase für einmalig 11,99 Euro freischalten. Neben iOS ist Cryptomator übrigens auch für Windows, Mac, Linux und Android verfügbar. Die Download-Links findet ihr auf der Hersteller-Webseite.