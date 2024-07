Epic Store: Von Apple in der EU genehmigt – bis auf eine Kleinigkeit

Es sieht so aus, als wäre der jüngste Streit zwischen Apple und dem Fortnite-Hersteller Epic Games noch nicht ausgestanden. Epic kämpft schon seit Jahren aufgrund von geforderten Umsatzbeteiligung im App Store gegen Apple. Während Epics Kartellrechtsklage in den USA gegen Apple im letzten Jahr abgewiesen wurde, wurden viele der Kritikpunkte in einer anderen Klage aufgegriffen, die im März vom US-Justizministerium und 17 Generalstaatsanwälten der Bundesstaaten gegen Apple eingereicht wurde.

In Europa erlaubt der neue Digital Markets Act Epic, seinen eigenen Epic Games Store auf iOS zu starten und Fortnite auf die Plattform zurückzubringen, mit reduzierten Provisionen an Apple. Die Epic Games Store-App hat den Beglaubigungsprozess von Apple bestanden, allerdings soll der Konzern aus Cupertino den Spiele-Shop jedoch zweimal abgelehnt haben, weil er dem eigenen App Store zu ähnlich sei. Das berichtet TechCrunch.

Epic hatte den Store Anfang des Monats bei Apples iOS-Beglaubigungsprozess eingereicht, den Apple für Apps verlangt, die außerhalb des App Store in der EU erhältlich sind. Dann wurde bekannt gegeben, dass Apple die Einreichung abgelehnt hat, weil das Unternehmen der Meinung war, dass die Buttons für „In-App-Käufe“ und die Schaltfläche „Installieren“ des Spiele-Shops zu sehr an Apples „Design und Positionierung“ für seine eigenen ähnlichen Funktionen angelehnt sind.

Epic: „Werden dagegen ankämpfen“

Die Genehmigung sei aber nur „vorübergehend“, so Epic-CEO Tim Sweeney, der Apples Forderung anders formuliert. Er schrieb, dass die Geschichte „eine absurde Wendung genommen“ habe und sagte, dass Apple „verlangt, dass wir die Buttons in der nächsten Version ändern“. Sweeney erklärte, dass Epic „dagegen ankämpfen wird“.

Die anscheinend bedingte Genehmigung ist nur der jüngste Teil der nicht enden wollenden Auseinandersetzung zwischen Apple und Epic. Zuvor hatte Apple die europäische Entwicklerlizenz von Epic Games Sweden wieder in Kraft gesetzt: EU-Regulierungsbehörden haten die Entscheidung des Unternehmens, die Lizenz zu entziehen, zu untersuchen begonnen.

Vermutlich bedeutet die aktuelle Aussage Tim Sweeneys, dass Epic sich gegen weitere Änderungen an eigenen Spiele-Shop wehren wird. Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen in dieser Angelegenheit standhaft bleibt und wie Apple darauf reagieren wird.