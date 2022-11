Eve und Alexa: Es ist noch ein wenig Geduld gefragt

Gestern war es soweit: Matter ist offiziell gestartet. Auf einem Launch-Event in Amsterdam wurde der neue Smart Home Standard noch einmal in aller Ausführlichkeit vorgestellt. Mit dabei war auch Eve Systems, die ja bereits auf der IFA in Berlin einen ersten Eindruck der neuen Möglichkeiten präsentiert haben.

Ohne Zweifel ist der Münchner Hersteller einer der großen Profiteure des neuen Standards, so zumindest mein Eindruck. Immerhin werden die verschiedenen Smart Home Geräte von Eve Systems, die bisher nur mit Apple HomeKit funktioniert haben, mit einem Schlag auch mit Amazon Alexa, Google Assistant oder auch Android kompatibel. Sehr praktisch ist das sicherlich für Haushalte, in denen eben nicht Apple genutzt wird.

Bis es soweit ist, ist aber noch ein wenig Geduld gefragt. Auch wenn am 3. November der offizielle Matter-Startschuss gefallen ist, dauert es noch eine ganze Weile. Zunächst einmal wird Eve Systems am 12. Dezember die ersten Firmware-Updates für drei seiner Geräte ausliefern: Eve Energy, Eve Door & Window sowie Eve Motion. Die anderen Thread-kompatiblen Eve-Geräte werden dann im kommenden Jahr folgen.

Alexa wird Matter über Thread erst 2023 integrieren

Aber selbst dann könnt ihr noch nicht direkt mit der Sprachsteuerung via Amazon Alexa oder Google Assistant loslegen, denn auch diese Plattformen müssen zunächst einmal aktualisiert werden. Und genau hier ist wohl noch etwas Geduld gefragt: Amazon hat angekündigt, in diesem Jahr nur eine Unterstützung für Matter per WiFi zu starten. Um die Integration von Thread-Geräten will man sich bei Amazon erst Anfang 2023 kümmern. Und auch die Android-App von Eve Systems wird erst im ersten Quartal 2023 veröffentlicht.

Von jetzt auf gleich wird sich also erst einmal nichts ändern, auch wenn Matter für Eve Systems natürlich eine richtig spannende Sache ist. Nicht umsonst haben die Matter-Verantwortlichen mehrfach erwähnt, dass es eine lange Reise wird. Für den Moment hat man aber erst einmal den richtigen Weg eingeschlagen…

Angebot Eve Energy - Smarte Steckdose, misst Stromverbrauch, schaltet Geräte EIN/aus, Siri-Sprachsteuerung,... Schalten Sie Lichter und Elektrogeräte über die App (iPhone, iPad, Mac), Siri oder die eingebaute Taste ein und aus

Richten Sie mühelos Programme ein, um Geräte automatisch ein- oder auszuschalten — unabhängig von Ihrem iPhone und Heimnetzwerk

Angebot Eve Door & Window - Smarter Kontaktsensor für Türen/Fenster (Dt. Markenqualität), Bluetooth,... Erkennt, ob Türen oder Fenster offen oder geschlossen sind.

Informiert per Mitteilung, sobald sich der Status ändert und aktiviert automatisch andere HomeKit-fähige Geräte – dank HomePod mini, HomePod oder...