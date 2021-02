Facebook jetzt mit Dark Mode für alle Nutzer?

Bereits seit einigen Monaten berichten einige wenige Nutzer immer wieder davon, dass sie den Dark Mode in der Facebook-App aktivieren können. Ich hätte das auch gerne getan, bisher war die Funktion auf meinem iPhone aber noch nie freigeschaltet. Offizielle Informationen oder gar eine Update-Beschreibung, die endlich Vollzug meldet? All das gab es bisher nicht.

Als ich gestern Abend nach einer ganz anderen Einstellung in der Facebook-App Ausschau gehalten habe, ist mir dann plötzlich der Nachtmodus über den Weg gelaufen. Eine kurze Nachfrage beim Kollegen Frederick ergab: Auch er hat den Menüpunkt jetzt zum ersten Mal entdecken können.

Ob der Dark Mode jetzt für alle Nutzer ausgerollt wird? Wir haben keine Ahnung. Am besten schaut ihr einfach mal selbst in der Facebook-App nach, ob der Nachtmodus auch bei euch verfügbar ist. Dazu klickt ihr in der Facebook-App unten rechts auf das Icon mit den drei horizontalen Linien, scrollt dann bis nach ganz unten zu „Einstellungen und Privatsphäre“ und findet dort hoffentlich als vorletzten Eintrag den Nachtmodus. Diesen könnt ihr dauerhaft aktivieren oder in Abhängigkeit vom System schalten.