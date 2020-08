Fortnite: Neue Saison 4 lässt Apple-User außen vor

Mit dem heutigen 27. August 2020 startet die neue Saison 4 des beliebten Online-Multiplayer-Games Fortnite. Wie aus der Entwicklung des Streits zwischen Apple und Epic Games in den vergangenen Tagen schon zu vermuten war, werden Apple-User von diesem großen Update des Spiels erst einmal nichts mitbekommen: Sie bleiben weiterhin außen vor. Sie können zwar weiterhin Kapitel 2, Saison 3 in Fortnite spielen, aber das Update auf die neueste Version des Spiels nicht installieren. Epic Games hat sich dazu in einer aktualisierten Presseinfo geäußert.

„Apple verhindert im Apple App Store die Installation und Aktualisierung von Fortnite und hat verkündet, dass sie verhindern werden, dass wir weiter Fortnite für Apple-Geräte entwickeln können. Deswegen wird am 27. August das neue Fortnite-Update von Kapitel 2 – Saison 4 (V.14.00) nicht für iOS- und macOS-Geräte verfügbar sein. Wenn du weiterhin Fortnite auf Android spielen möchtest, kannst du dir die neueste Version von Fortnite über die Epic Games-App für Android auf der Epic Games-Webseite oder im Samsung Galaxy Store herunterladen.“

Interessanterweise ist auch die Mac-Version von Fortnite betroffen und wurde nicht mit dem Update auf Version 14.0 versehen – obwohl sich die macOS-App direkt auf der Website von Epic Games herunterladen lässt und nur die iOS-Variante Apples Ausschluss unterliegt.

In der neuen Kapitel 2, Saison 4 von Fortnite wird es einige Neuerungen für die Spieler geben. So können Spieler nach der Kollision der Insel mit der Welt von Marvel auf mächtige Fähigkeiten zurückgreifen. Im Kampf können sie unter anderem Superkräfte benutzen wie Doctor Dooms Arkanhandschuhe, Groots Dornenschild, Silver Surfers Board und weitere, die im Laufe der Saison noch erscheinen werden. Epic Games berichtet dazu außerdem:

„Neben der neuen Superkräfte können Spieler auch auf das Stark Industries-Energiegewehr zurückgreifen, das frisch aus dem Stark-Labor kommt und deren Vorteile davon abhängen, wie gezielt wird. Ausgestattet mit neuen Waffen und Fähigkeiten können Spieler neue und bald verfügbare Schauplätze erkunden, wie zum Beispiel Dooms Domain und den Sentinel-Friedhof. Mit der neuen Saison kommt der Kapitel 2 – Saison 4 Battle Pass mit 100 freischaltbaren Belohnungen und einer Vielzahl an Outfits der Marvel Helden und Bösewichten: Thor, Iron Man, Storm, Doctor Doom, She-Hulk, Mystique, Groot und Wolverine. Spieler können die besonderen Aufträge der Marvel-Legenden erfüllen, um ihr integriertes Erweckt-Emote freizuschalten und den wahren Helden oder Bösewicht zu enttarnen.“

Das Update für Saison 4 steht Nutzern unterstützter Geräte ab sofort bereit. Weitere Infos zur Saison 4 gibt es auch im unten eingebundenen YouTube-Trailer sowie auf der Website von Epic Games. Was ein baldiges Release von Saison 4 für iOS-Geräte angeht, sollte man sich keine großen Hoffnungen machen. Vor kurzem erst hat ein kalifornisches Gericht das Fortnite-Verbot im App Store für rechtmäßig erklärt. Frühestens im September dieses Jahres soll die Angelegenheit dann in einem Gerichtsverfahren zwischen Apple und Epic Games geklärt werden.