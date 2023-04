Für 1 Milliarde US-Dollar: Sega möchte „Angry Birds“-Macher kaufen

Das Wall Street Journal berichtet, dass Sega das finnische Unternehme Rovio Entertainment für 1 Milliarde US-Dollar übernehmen möchte. Rovio ist damals mit Angry Birds weltbekannt geworden und konnte zahlreiche Erfolge feiern. Die Übernahme soll schon in den kommenden Wochen beschlossene Sache sein.

Angry Birds ist 2009 im App Store durchgestartet und war zu seiner Zeit der absolute Hit und Verkaufsschlager. Angry Birds war das erste mobile Spiele, das mehr als 1 Milliarde Downloads verzeichnen konnte. Letztes Jahr hat man sogar den Meilenstein von insgesamt 5 Milliarden Downloads über alle Rovio-Spiele hinweg erreicht.

Angry Birds wurde verfilmt, es gab eine Menge an Merchandise und Ende 2017 ging das Unternehmen sogar an die Börse. An den Erfolg von Angry Birds konnte das Unternehmen nicht mehr anknüpfen. Eine Übernahme im März für rund 800 Millionen US-Dollar scheiterte, nun also der erneute Versuch.

Bleibt abzuwarten, in welche Richtung sich das Unternehmen entwickelt und ob weitere Angry Birds-Spiele geplant sind.