Gestimer: Schnelles Timer-Tool für die Mac-Menüleiste liegt jetzt in v2 vor

Über Gestimer (Mac App Store-Link) haben wir erstmals im Juni 2015 berichtet. Das kleine Tool nistet sich in der Menübar des Macs ein und soll an die kleinen Dinge des Lebens erinnern. Nach insgesamt sieben Jahren liegt Gestimer nun in Version 2.0 im deutschen Mac App Store vor. Mit dem Versions-Update gibt es gleichzeitig auch ein paar kleine Verbesserungen.

Bevor wir euch die Neuerungen nennen, möchten wir noch einmal auf die grundlegenden Funktionalität der App eingehen. Während unseres Alltags ist es oft von großer Hilfe, an die kleinen Dinge des Lebens kurz erinnert zu werden – die Kinder um 18 Uhr vom Sport abholen, den Arzttermin um 11.30 Uhr nicht verpassen, oder nach 5 Minuten den Teebeutel aus der Tasse in der Küche zu nehmen. Wer sich oft dabei ertappt, derartige Dinge zu vergessen, findet mit Gestimer eine tolle und vor allem einfache Möglichkeit, schnell kleine Timer zwischen einer Minute und mehreren Stunden einzurichten.

Nach der Installation von Gestimer richtet sich die Anwendung ganz unauffällig mit einem kleinen Symbol in der Menüzeile des Macs ein. Eine Erinnerung kann durch einfaches Herunterziehen des Symbols erstellt werden: Je weiter man nach unten zieht, desto größer ist die Zeitspanne. Nach der Option, den Timer zu benennen, heißt es dann nur noch warten, bis der Signalton nach Ablauf der entsprechenden Zeit mitsamt eines kleinen Mitteilungs-Fensters am Bildschirmrand erscheint.

Timer lassen sich mit Apples Erinnerungen-App abgleichen

Gestimer 2 kann nun zum Preis von 7,99 Euro aus dem Mac App Store geladen werden und benötigt zur Installation lediglich knapp 5 MB an freiem Speicherplatz auf dem Gerät. Eine Neuerung betrifft die unterstützten Betriebssysteme: Ab sofort fordert Gestimer 2 mindestens macOS 12.0 oder neuer ein. Auch v2 verfügt über eine deutsche Lokalisierung. Zudem können mit Gestimer 2 gleich mehrere Timer gleichzeitig verwaltet werden, die bei aktivierter Synchronisation auch mit Apples Erinnerungen-App abgeglichen werden. Es lässt sich frei auswählen, welche Erinnerungen-Liste für die Timer gewählt wird.

Wer Gestimer vor dem Kauf testen möchte, kann auch die Website des Entwicklers besuchen: Dort findet sich eine kostenlose Testversion, die das Stellen von insgesamt 50 Timern ermöglicht. Wer dann noch mehr Timer benötigt, kann die Vollversion der App für 7,99 Euro erwerben. Wer das Upgrade von Version 1 wagt, kann zudem mit Rabatt das Bundle erwerben.