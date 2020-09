Highlighted: Buchpassagen sammeln, verwalten und taggen

Geht es euch auch wie mir? Beim Lesen eines Buches fallen mir oft schöne, inspirierende oder auch eindringliche Passagen auf, die ich gerne für einen späteren Zeitpunkt oder zum erneuten Lesen behalten würde – ohne umständlich später das ganze Buch durchforsten zu müssen. Bisher habe ich entsprechende Passagen abgeschrieben oder per Kamera gescannt und in Evernote eingepflegt. Aber es geht offenbar auch deutlich einfacher: Mit Highlighted.

Highlighted (App Store-Link) ist eine komplett kostenlose Anwendung für iPhone und iPad des unabhängigen Entwicklers Damir Stuhec aus Slowenien. Seine Anwendung ist knapp 30 MB groß und benötigt iOS 13.4 oder neuer zur Installation. Eine deutsche Lokalisierung besteht bisher noch nicht.

Textpassagen können geteilt und exportiert werden

Mit Highlighted lassen sich Bücher, die man bereits gelesen hat, problemlos in die App einpflegen und wichtige Textstellen sichern. „Hör auf zu vergessen, was du liest. Erfasse, organisiere und überprüfe wichtige Teile deiner Bücher“, heißt es dazu auch vom Entwickler Damir Stuhec im App Store. Dazu verfügt Highlighted über eine Texterkennung sowie eine intelligente Erkennung von Sätzen und Paragraphen, eine Tagging-Funktion, ein Scan-Feature zum schnellen Erfassen von Büchern per Barcode, sowie die Option, erstellte Highlights aus Büchern zu teilen und als TXT, Markdown und PDF zu exportieren.

Vor allem für Studenten, die die wichtigsten Aussagen aus Fachbüchern sichern wollen, eignet sich eine App wie Highlighted. Aber auch passionierte Leseratten, die sich wichtige Passagen bereits gelesener Bücher wieder vor Augen führen wollen, werden mit diesem praktischen Tool bestens bedient. Aktuell funktioniert die Texterkennung primär für englische Bücher, aber der Entwickler hat schon angekündigt, weitere Sprachen hinzufügen zu wollen. Die Anmeldung erfolgt übrigens bequem über die Apple ID, direkt im Anschluss kann dann das Einbinden von Büchern und Passagen beginnen. Ich persönlich bin sehr angetan von dieser praktischen App, wie geht es euch?