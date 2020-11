Highlights der Woche: iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro Max & HomePod mini

Am Freitag konnte man endlich auch das iPhone 12 mini, das iPhone 12 Pro Max und den HomePod mini vorbestellen. Während einige iPhone 12 mini Modelle noch gut verfügbar sind, sind die Lieferzeiten beim iPhone 12 Pro Max schon angestiegen. Noch schlimmer sieht es beim HomePod mini aus: Eine Lieferung vor Weihnachten ist leider ausgeschlossen.

One More Thing: Keynote am 10. November

Am kommenden Dienst steht die wohl letzte Keynote in diesem Jahr an. Apple wird neue Macs mit Apple-Silicon-Prozessor vorstellen. Erwartet werden drei Modelle: 13″ MacBook Air, 13″ MacBook Pro und 16″ MacBook Pro. Weitere Details gibt es hier.

Apple One: Fragen und Antworten

Das Service-Bundle Apple One ist gestartet und kann gebucht werden. Die wichtigsten Fragen und Antworten haben wir hier für euch aufbereitet. Die Frage an euch: Habt ihr Apple One abonniert?

Noch mehr spannende Themen