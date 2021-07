Home Office bei Apple: Präsenzpflicht verschoben & Brief an Tim Cook

Im Hause Apple herrscht Präsenzpflicht – bisher zumindest. Das Unternehmen aus Cupertino ist ein großer Verfechter von Anwesenheit vor Ort, um entsprechende Innovationen vorantreiben zu können. Auch Apple-CEO Tim Cook äußerte sich in dieser Hinsicht wiederholt und verlangte von den eigenen Angestellten, ab September dieses Jahres an mindestens drei Tagen pro Woche wieder am Apple Campus zu erscheinen.

Schon bei der Ankündigung der Rückkehr zur Präsenzarbeit am Apple Campus waren einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nicht sonderlich erfreut: Ihnen gingen diese Eingeständnisse seitens der Führungsriege nicht weit genug. Ein interner Brief machte seinerzeit die Runde, der von rund 80 Apple-Angestellten verfasst wurde und Verbesserungen seitens der Home Office-Option einforderte.

Nun kommt erneut Bewegung in die Angelegenheit: Wie Bloomberg berichtet, hat Apple die Rückkehr in die Büros um mindestens einen Monat nach hinten verschoben. Frühestens im Oktober 2021 sollen die Angestellten nun zum Apple Campus zurückkehren. Begründet wird dies mit steigenden COVID-19-Zahlen aufgrund neuer Virusvarianten. „Apple wird seine Mitarbeiter mindestens einen Monat vorher informieren, bevor es eine Rückkehr ins Büro anordnet“, so Bloomberg.

Angestellte fordern maximal ein Jahr Heimarbeit

Nichtsdestotrotz ist die Angelegenheit offenbar für einige Apple-Angestellte noch immer nicht vom Tisch. Wie Recode berichtet, versuchen einige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach wie vor, Veränderungen hinsichtlich des Home Offices herbeizuführen. Ein neuer interner Brief, der an Tim Cook und andere Führungskräfte wie Deirdre O’Brien adressiert war, gelangte an die Öffentlichkeit.

Im Brief, der in voller Länge bei Recode eingesehen werden kann, fordern die Angestellten im Wesentlichen die Anpassung der Programme namens Flexible Work Arrangement (FWA) und Temporary Remote Work Arrangement (TRWA), das es den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die dies möchten, ermöglicht, ab 2021 bis zu einem Jahr von zuhause aus zu arbeiten. Sie möchten eine Anpassung des Ausgleichs von Lebenshaltungskosten und eine Zustimmung von Vorgesetzten, um an fünf Tagen der Arbeitswoche im Home Office arbeiten zu können, erreichen. In einem eigenen Slack-Kanal diskutieren tausende Apple-Angestellte die Pläne Apples für Remote Work – ob sie langfristig Gehör bei Tim Cook und Co. finden werden, bleibt abzuwarten.