iOS 14.7: HomePod-Timer können per Home-App gestellt werden

Gestern Abend hat Apple eine ganze Ladung neuer Beta-Versionen an registrierte Entwickler verteilt, unter anderem gibt es einen ersten Ausblick auf iOS 14.7 und iPadOS 14.7. Wirklich große Neuerungen scheint es mit diesem Update nicht zu geben – bisher ist nur eine wesentliche Änderung gesichtet worden.

So besteht mit dem neuen Betriebssystem auf iPhone und iPad die Möglichkeit, einen Timer auf dem HomePod zu stellen, ohne Siri zu nutzen. Dazu ruft man den smarten Lautsprecher einfach über die Home-App auf und kann in den Eigenschaften neben dem gestellten Wecker nun auch einen Abschnitt mit Timern sehen.

Aktuell bin ich mir noch unschlüssig, in welchen Situationen eine solche Funktion praktisch sein kann. Immerhin hat man bereits seit jeher die Möglichkeit, die Timer direkt mit einem Sprachbefehl auf dem HomePod zu starten. Eine Idee: Mit der neuen Funktion in der Home-App kann man einen Timer auf dem HomePod starten, selbst wenn man nicht in der Nähe des Lautsprechers ist.

Die Kollegen von 9to5Mac rechnen neben der neuen Funktion in der Home-App mit einer weiteren Idee, die Apple bisher aber noch nicht komplett aktiviert hat. So sind Code-Schnipsel aufgetaucht, die darauf hindeuten, dass man Siri auf dem iPhone nach dem Status von Timern auf dem HomePod fragen kann.