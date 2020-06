iOS 14: Safari soll Übersetzer und Pencil-Support erhalten

Habt ihr euch in den vergangenen Wochen darüber gewundert, warum bereits so viele Informationen des noch gar nicht offiziell vorgestellten iOS 14 durchs Netz gegeistert sind? Allesamt wurden von der renommierten US-Webseite 9to5Mac publiziert. Die Erklärung dafür gibt es mittlerweile: Angeblich stammen die Informationen von einem gestohlenen iPhone, das mit einer frühen Testversion von iOS 14 ausgestattet ist.

Wie nun bekannt wurde, soll im neuen iOS 14 ein Übersetzer in Safari integriert werden. Siri kann ja bereits Wörter und ganze Sätze in verschiedene Sprachen übersetzen, mit dem nächsten großen iOS-Update soll man dann auch ganz einfach komplette Webseiten übersetzen lassen können, ohne dafür auf Drittanbieter-Werkzeuge zurückgreifen zu müssen.

Die Funktion soll manuell für einzelne Webseiten, auf Wunsch aber auch automatisch für jeden Webaufruf aktiviert werden können. Es soll außerdem eine Option geben, zwischen dem Original und der Übersetzung ohne Neuladen der Webseite zu wechseln.

Apple stellt iOS 14 am 22. Juni vor

Zudem will 9to5Mac erfahren haben, dass Safari in iPadOS 14 zudem eine volle Unterstützung für den Apple Pencil bietet. Mit diesem wird man dann nicht nur Scrollen und Klicken können, sondern beispielsweise auch Markierungen auf Webseiten setzen können.

Wie all das genau aussieht und welche Funktionen Apple am Ende tatsächlich in iOS 14 integriert, werden wir am 22. Juni erfahren. Dann startet die erste Online-WWDC und es ist zu erwarten, dass Apple auf einer Keynote die neuen Betriebssysteme vorstellt.