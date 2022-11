iOS 16.1.1: Apple bereitet neues Update zur WLAN-Bug-Behebung vor

Der immer gut informierte Apple-Blog MacRumors hat in der letzten Woche einige deutliche Hinweise auf ein zwischengeschobenes iOS 16-Update für das iPhone entdeckt. Damit könnte Apple einen weit verbreiteten WLAN-Fehler beheben. Das Magazin berichtet dazu:

„MacRumors hat in der vergangenen Woche Anzeichen von Geräten mit iOS 16.1.1 in unserer Website-Analyse gesehen, was darauf hindeutet, dass das Update bei Apple getestet wird und in naher Zukunft auf den Markt kommen könnte. Während es unklar ist, was das Update beinhalten wird, ist es möglich, dass es einen weit verbreiteten und hartnäckigen WiFi-Fehler behebt, der die Nutzer beeinträchtigt hat. Der Fehler führt dazu, dass das iPhone eines Nutzers zufällig die WiFi-Verbindung trennt, wenn es im Standby-Modus verbleibt, beispielsweise über Nacht oder in anderen Situationen.“