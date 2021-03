Neues Quizduell: Update für Wissensquiz integriert neuen Live-Quiz-Modus

Waren das noch Zeiten, als ich ganze Abende mit der iOS-App Quizduell auf dem Sofa verbracht habe und in wiederkehrenden Partien Freunde und auch fremde Spieler herausgefordert habe. Das Wissensquiz, das 2012 veröffentlicht wurde, gehörte wohl zu den beliebtesten seiner Art im deutschen App Store und wurde über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Wer sich von Werbung befreien und zugleich mehrere Partien auf einmal spielen wollte, zahlte einen Obolus von einigen Euro per In-App-Kauf und konnte dann das Spiel komplett genießen.

Mittlerweile haben sich aber die Entwickler von feo media zurückgezogen und die Belange des Quizduells in die Hände von MAG Interactive aus Schweden gegeben – mit fatalen Folgen. Die alte Version des Klassikers lässt sich mittlerweile nicht mehr spielen, frühere Käufer der Premium-Version werden seit einigen Monaten gezwungen, auf die neue App, die wenig einfallsreich „Neues Quizduell“ (App Store-Link) betitelt wurde, umzusteigen. Hier warten jede Menge In-App-Käufe, Wartezeiten, Einschränkungen und Abos, um den Quiz-Fans das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Mit einem nun angekündigten Update will man diesen Weg offenbar weiter gehen. Für das Neue Quizduell gibt es jetzt einen neuen Spielmodus namens Quizduell Live, der für Nutzer in Deutschland verfügbar ist und in Zusammenarbeit mit dem Entwickler der größten schwedischen Live-Wissens-App Primetime entstanden ist. Für die Schweiz und Österreich soll die Funktion laut Angaben der Entwickler zeitnah folgen.

„Quizduell Live ist kostenlos und macht mobile Live-Quizze mehrmals die Woche möglich. Durch 12 Runden werden SpielerInnen dabei von einem echten Moderator oder einer Moderatorin im klassischen TV-Quiz-Stil begleitet. Wird eine Frage falsch beantwortet, scheidet man aus und hat die Möglichkeit, das Quiz bis zum Schluss weiterzuverfolgen und im Live-Chat zu kommentieren und interagieren. Rettungsringe dienen als Joker und geben die Möglichkeit, bis einschließlich Frage 7 trotz falsch gegebener Antwort weiterhin teilzunehmen. Nach erfolgreichem Lösen aller Fragen wird der Preispool auf alle GewinnerInnen fair verteilt.“

So heißt es von Seiten der Entwickler von MAG Interactive. Ein Live-Quiz dauert etwa 10 Minuten und beinhaltet insgesamt 12 Fragen, die Übertragung findet von den Primetime Studios im schwedischen Stockholm aus statt und verfügt über einen deutschsprachigen Live-Quiz-Moderator. Ich persönlich werde mir den neuen Spielmodus im Neuen Quizduell nicht ansehen – als langjährige Nutzerin der alten Version ist die Freemium-App mit ihren zahlreichen Frustrationen gestorben. Auch von den Nutzern im App Store gibt es ähnliche Reaktionen: Das Neue Quizduell bekommt im Durchschnitt gerade einmal 1,7 von 5 Sternen.